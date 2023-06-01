35歲蔡黃汝喊凍卵！炎亞綸認「有跟阿璞聊過」 小倆口未來規劃曝
35歲女星蔡黃汝今（1）日驚喜宣布加入好友炎亞綸的公司「晴空鳥」，即將迎來近乎滿檔的工作行程，也預告接下來還有台語戲劇的演出，不過一談到結婚生子的話題，蔡黃汝則悄悄透露，最近有想去凍卵的念頭，結果老闆炎亞綸則爆料，有跟蔡黃汝男友阿璞聊到天，也曝光了小倆口未來人生規劃。
記者詹鎰睿/綜合報導
炎亞綸的新公司「晴空鳥」一口氣簽下李玉璽、蔡黃汝兩位大咖藝人，其中蔡黃汝就分享兩人合作的過程，直呼：「根本是遇到霸氣總裁的偶像劇情節！」只因一次兩人在因緣際會下吃飯，聊到工作近況時，炎亞綸就直接對經紀人說：「我就要她了！」此舉也成功打動蔡黃汝。
炎亞綸解釋，是因為看到蔡黃汝在戲劇上的表現跟用心，「也對於有著相同掙扎過程的朋友，更能夠深刻的理解，而且她的自我省思還有願意力拚自我提升的態度與我不謀而合。」
蔡黃汝也評價新老闆炎亞綸，是個很正向、很有想法的前輩，「在我們面前完全不會讓我們看到『累』這件事」，也成為她在演藝圈中一直想要學習的目標與精神，更期許自己成為公司的「搖錢一姐！」
而談到未來有沒有考慮結婚生子？蔡黃汝則透露，最近起心動念，有計畫想要去凍卵，「才剛加入這麼好的公司，工作滿滿，先拚事業。」沒想到炎亞綸卻在一旁爆料，其實有跟蔡黃汝的男友阿璞聊過，「（阿璞）也蠻支持她的，兩邊都想衝事業，事業心蠻重的！」