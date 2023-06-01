炎亞綸蕁麻疹「1個禮拜都沒消」急送醫！竟和《嗨！營業中》有關
藝人炎亞綸近年來在影、視、歌方面都有相當亮眼的成績，不僅副業經營的有聲有色，還創立經紀公司「晴空鳥」，今（1）日也開心宣布簽下兩位大咖藝人蔡黃汝和李玉璽，不過事業滿檔的他，竟透露最近壓力大到蕁麻疹，將近一個禮拜都沒有消，認為可能是《嗨！營業中》帶來的巨大壓力有關。
記者詹鎰睿/綜合報導
炎亞綸今日出席記者會時坦言，最近因為蕁麻疹才跑去掛急診，他認為可能是實境節目《嗨！營業中》帶來的巨大壓力所導致，讓他挑戰以前從沒挑戰過的事物，甚至到凌晨3、4點還在研發飲料，
不過，炎亞綸反而很享受這個感覺，也已經習慣了，才會沒有意識到身體健康出了問題，而蕁麻疹的狀況也持續將近一個禮拜，所幸就醫吃藥後才好轉許多，炎亞綸笑笑指了一旁剛加入節目主持群的李玉璽說，「新進來的人，應該也可以感受的到！」
談到如何放鬆壓力？炎亞綸回應，除了把壓力轉為開心的能量以外，就是逼李玉璽去撿蛋，因為店裡面一定會有蛋料理，可是李玉璽卻非常怕雞、怕鳥，就連看到圖片都會害怕。
有趣的是，炎亞綸還談到李玉璽的媽媽曾告訴過他，在李玉璽3歲的時候曾被一大群鴿子包圍的故事，他認為，這可能是導致李玉璽害怕鳥的真正原因，也考慮未來要幫對方做個催眠治療，顯現對自家藝人的重視與關心。