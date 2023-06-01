李玉璽加入新東家！66歲帥爸李亞明罕見露面 哽咽：好像在嫁女兒
藝人李玉璽與蔡黃汝今（1）日宣布加盟炎亞綸公司「晴空鳥」，在記者會上，李玉璽的爸爸李亞明也帥氣現身力挺，談到從工作夥伴退回家人關係，父子倆似乎放鬆許多，也坦言當初為了這件事掙扎許久，如今兩人相處變得越來越開心，也讓李亞明不禁直呼：「雖然我失去一個歌手，但我得到一個兒子。」
記者詹鎰睿/台北報導
李玉璽今年剛滿30歲，他坦言，這是他入行最動盪一年，不僅離開爸爸的公司，到了新的環境，心態也跟以往很不同，也和家裡關係也變得更好，李玉璽提到，其實他和爸爸都想退回父子關係，今年初一結束和爸爸公司的經紀約後，兩人一直都有醞釀此事，沉澱許久才終於說出口，結果最終卻是爸爸先開口，「那就不要續約了吧！」李玉璽這才回說，「好啊！」整個過程也在3分鐘之內搞定。
李玉璽也開心表示，此後父子倆的關係更加融洽，因為以前回到家不方便抱怨工作上遇到的事情，「講起話來綁手綁腳，希望多一點父子之間的互動。」不過媽媽現在無法一打開手機就看到他的行事曆，「媽媽還在適應中，但可以直接問我行程。」
李亞明也帥氣現身力挺李玉璽，他表示：「雖然我失去一個歌手，但我得到一個兒子！」李亞明也感嘆地說，兒子過去都是在公共場合叫他老闆，但這是第一次公開叫爸爸，讓他相當感動，也很期待兒子的新老闆炎亞綸，未來能夠激發更多李玉璽的潛力，隨後也哽咽表示：「今天好像是在嫁女兒！」