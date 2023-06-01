黃仁勳出生地在這！一查「國際人才超多」 眾驚：連勁敵也是同鄉
被譽為「AI教父」的輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳，近期飛來台灣參與各種活動，走到哪裡都有話題，其台裔身分也受到討論。有民眾想深入了解這位成功企業家的來頭時，意外發現黃仁勳的「出身地」竟還有超多的國際人才，話題瞬間引發熱議，不少鄉民驚呼「根本是寶地！」
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在論壇PTT上提到，自己想知道黃仁勳的成長歷程，一查詢後發現他出生於台南，9歲時才與家人移民美國，更深入探討才發現，NVIDIA顯示卡(GPU)市場上最大勁敵AMD，其董事長「蘇媽」蘇姿丰竟然也是台南出生，3歲時移民美國的台裔人才。
知道其中淵源後，更讓原PO訝異表示「台南人的基因也太強了吧？」不少網友看完也紛紛大讚「台南以前是首府，所以很多望族住在那」、「以前一府、二鹿、三艋舺不是講假的」；甚至還有其他鄉民加碼點出「台南出身」的國際人才：「林志玲也是台南人」、「周子瑜也是台南出身的」、「王建民也是台南關廟人」。
事實上，黃仁勳過去曾分享自己的成長歷程，他1963年在台南出生，而父親在1960年代末期獲得一次飛往紐約的培訓工作機會，結束後誓言將兩名兒子送往美國，到了黃仁勳9歲時，他與哥哥就被父母送往美國讀書，住進一間肯塔基州的寄宿學校，在短時間內培養出獨立自主的性格。
後續黃仁勳一路升學，並在1984年獲得奧勒岡州立大學電機工程學士學位，畢業後隨即前往矽谷，先後在超微半導體公司（AMD）及巨積（LSI Logic）工作。在1984年時，當時29歲黃仁勳與2名友人以4萬美元資本共同創辦NVIDIA，最終輝達也成長為半導體巨擘。