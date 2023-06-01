無菜單鐵板燒「明水然・樂」登遠百信義A13 和牛龍蝦15道菜1600
無菜單鐵板燒再加一！總算等到「明水然・樂」第五間直營門店，今（1）日插旗遠百信義A13試營運，大啖A5和牛、生猛龍蝦三味，開幕一個月消費直接加贈蒲燒鰻玉子燒，升級15道菜個人套餐1600元，高CP值在饕客間享有好口碑。
記者蕭涵云/台北報導
樂多多集團旗下的中高價品牌「明水然・樂」，於信義松菸、林口、新竹、高雄等門店皆一位難求，最新插旗遠百信義A13，雖然距離信義松菸店不到5分鐘車程，但業者表示，根據信義松菸店二週前開放訂位即秒殺的程度，依然相當看好信義威秀商圈與百貨商場的人潮與消費能力。
無菜單鐵板燒「明水然・樂」主打A5和牛、生猛龍蝦三味，選用肉質緊實鮮彈的「水姑娘」龍蝦（或同等級龍蝦），研發而成的「生猛龍蝦三味」，從口感軟嫩、鹹鮮十足的「龍蝦膏蟹肉茶碗蒸」開始吃起，碩大厚實的「龍蝦身佐紅龍果醬」，再到炙烤「龍蝦頭味噌湯」，大啖完整一整尾龍蝦，相當過癮。
將熊本A5和牛表面煎至薄脆，包覆內裡香嫩肉質，主廚還貼心切成適口大小，每一片翻開都看得到粉色切面，熟度掌控度頗佳；不吃牛的民眾則可享用桂丁雞。搭配日本真鯛大根煮（或時令鮮魚）、鮭魚鬆鐵板炒飯等招牌菜色，難怪Google評論上每間門店皆是超過4.8星的好評價。
「明水然・樂」遠百信義店，即日起至6月30日，開幕慶期間，用餐加贈「蒲燒鰻玉子燒」乙份（價值200元），從前菜、主食到甜點，升級15道菜的個人套餐1600元。部分食材會依照當天的漁獲及海鮮搭配，如民眾有喜歡的指定食材，也可提前三天先預訂。
另外，王品集團旗下的「阪前和牛鐵板燒」，則主打1880元的11品阪前和牛套餐，吃得到澳洲M9和牛及鹿兒島A5黑毛和牛兩種、及龍蝦二吃。近期則推出期間限定活動，即日起至7月30日，刷中信卡內用消費兩客套餐，將可款待「黃金和牛餅」乙份。