1戶3萬元房貸補貼今早上線！申請4步驟公開　網址、入帳日懶人包

無菜單鐵板燒「明水然・樂」登遠百信義A13　和牛龍蝦15道菜1600

▲無菜單鐵板燒「明水然・樂」插旗遠百信義A13，大啖A5和牛、生猛龍蝦三味，開幕一個月消費贈送蒲燒鰻玉子燒，升級15道菜個人套餐1600元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲無菜單鐵板燒「明水然・樂」插旗遠百信義A13，大啖A5和牛、生猛龍蝦三味，開幕一個月消費贈送蒲燒鰻玉子燒，升級15道菜個人套餐1600元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

無菜單鐵板燒再加一！總算等到「明水然・樂」第五間直營門店，今（1）日插旗遠百信義A13試營運，大啖A5和牛、生猛龍蝦三味，開幕一個月消費直接加贈蒲燒鰻玉子燒，升級15道菜個人套餐1600元，高CP值在饕客間享有好口碑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
樂多多集團旗下的中高價品牌「明水然・樂」，於信義松菸、林口、新竹、高雄等門店皆一位難求，最新插旗遠百信義A13，雖然距離信義松菸店不到5分鐘車程，但業者表示，根據信義松菸店二週前開放訂位即秒殺的程度，依然相當看好信義威秀商圈與百貨商場的人潮與消費能力。

▲「明水然・樂」選用比業界常見波士頓龍蝦，肉質更Q彈的水姑娘龍蝦來三吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「明水然・樂」選用比業界常見波士頓龍蝦，肉質更Q彈的水姑娘龍蝦來三吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲鐵板燒能就近欣賞主廚烹製過程，近來成為民眾喜愛的用餐形式。（圖／記者蕭涵云攝）
▲鐵板燒能就近欣賞主廚烹製過程，近來成為民眾喜愛的用餐形式。（圖／記者蕭涵云攝）
無菜單鐵板燒「明水然・樂」主打A5和牛、生猛龍蝦三味，選用肉質緊實鮮彈的「水姑娘」龍蝦（或同等級龍蝦），研發而成的「生猛龍蝦三味」，從口感軟嫩、鹹鮮十足的「龍蝦膏蟹肉茶碗蒸」開始吃起，碩大厚實的「龍蝦身佐紅龍果醬」，再到炙烤「龍蝦頭味噌湯」，大啖完整一整尾龍蝦，相當過癮。

▲肥碩的龍蝦身佐紅龍果醬，是「明水然・樂」的招牌菜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肥碩的龍蝦身佐紅龍果醬，是「明水然・樂」的招牌菜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲加入龍蝦膏的蟹肉茶碗蒸，濃郁海味搭配鮮嫩口感，印象極深。（圖／記者蕭涵云攝）
▲加入龍蝦膏的蟹肉茶碗蒸，濃郁海味搭配鮮嫩口感，印象極深。（圖／記者蕭涵云攝）
將熊本A5和牛表面煎至薄脆，包覆內裡香嫩肉質，主廚還貼心切成適口大小，每一片翻開都看得到粉色切面，熟度掌控度頗佳；不吃牛的民眾則可享用桂丁雞。搭配日本真鯛大根煮（或時令鮮魚）、鮭魚鬆鐵板炒飯等招牌菜色，難怪Google評論上每間門店皆是超過4.8星的好評價。

▲A5和牛已成高檔鐵板燒裡的標配。（圖／記者蕭涵云攝）
▲A5和牛已成高檔鐵板燒裡的標配。（圖／記者蕭涵云攝）
▲儘管日本和牛肉質好，主廚的功力仍影響饕客品嚐的美味程度。（圖／記者蕭涵云攝）
▲儘管日本和牛肉質好，主廚的功力仍影響饕客品嚐的美味程度。（圖／記者蕭涵云攝）
「明水然・樂」遠百信義店，即日起至6月30日，開幕慶期間，用餐加贈「蒲燒鰻玉子燒」乙份（價值200元），從前菜、主食到甜點，升級15道菜的個人套餐1600元。部分食材會依照當天的漁獲及海鮮搭配，如民眾有喜歡的指定食材，也可提前三天先預訂。

▲鮭魚鬆鐵板炒飯，翻炒間慢慢上色。（圖／記者蕭涵云攝）
▲鮭魚鬆鐵板炒飯，翻炒間慢慢上色。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「明水然・樂」進駐遠百信義A13高樓層14樓。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「明水然・樂」進駐遠百信義A13高樓層14樓。（圖／記者蕭涵云攝）
▲看好信義威秀商圈與百貨商場的人潮與消費能力，「明水然・樂」再開遠百信義店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲看好信義威秀商圈與百貨商場的人潮與消費能力，「明水然・樂」再開遠百信義店。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，王品集團旗下的「阪前和牛鐵板燒」，則主打1880元的11品阪前和牛套餐，吃得到澳洲M9和牛及鹿兒島A5黑毛和牛兩種、及龍蝦二吃。近期則推出期間限定活動，即日起至7月30日，刷中信卡內用消費兩客套餐，將可款待「黃金和牛餅」乙份。

▲王品集團首開全新頂級鐵板燒「阪前和牛鐵板燒」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品集團旗下頂級鐵板燒「阪前和牛鐵板燒」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「阪前和牛鐵板燒」主打套餐均一價1880元，能吃14道高CP值的日澳雙和牛海陸套餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「阪前和牛鐵板燒」主打套餐均一價1880元的日澳雙和牛海陸套餐。（圖／記者蕭涵云攝）

不只青花驕登台南！王品「就饗鐵板燒」參戰：400元吃飽

王品就饗鐵板燒開幕「免費吃雞蛋」　對中身分證套餐79折

超爽鐵板燒！1380元吃龍蝦、生食級干貝　樂葵鐵板燒年底進軍台北

鐵板燒主菜吃飽了「師傅堅持做炒飯」　大廚親揭背後原因

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀