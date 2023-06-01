創今年新高！六都5月買賣移轉增34%　「不是景氣變好」專家揭真相

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曾敬德指出，4月份地政機關只開門上班17天，進件辦理房屋移轉的案量相對較少，5月地政機關開門工作天數高達23天，工作天數比起4月多出35%，因此出現移轉棟數增加的現象，觀察實際上仲介交易狀況，3、4月狀況表現其實差異不大。
統計5月六都建物買賣移轉棟數為2.1萬棟，月增34%但年減6%；台北市5月建物買賣移轉棟數2553棟，月增29%，但年減17%；新北市5月移轉5562棟，月增44%但年減3%；桃園市5月建物買賣移轉棟數3724棟，較上月成長40%，但較去年同期減少3%；高雄市的表現類似，5月建物買賣移轉棟數3525棟，月增34%，但年減3%，相較之下台南市交易狀況表現較為疲弱，5月建物買賣移轉棟數1952棟，月增僅僅9%且年減達13%。
曾敬德表示，去年4月疫情逐漸開始蔓延，5月後建物買賣移轉棟數開始轉弱，隨去年同期基期逐漸下滑，預料後續的移轉棟數年增率有機會開始持平或轉正，不過整體房市已經是自用當道，購屋人精挑細選理性購屋，短期房市不會太好也不至於太壞。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡也認為，今年5月份工作天數比4月份多5天，沒有新的利空干擾，六都5月移轉量都優於4月，惟政府著力打炒房，房市轉為買方市場，購屋人挑選物件不僅在意價格，各方面條件斟酌思量，銷售期拉長影響交易量。
此外，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，今年4月五大銀行平均房貸利率正式突破2%，銀行限縮不動產融資放款，貸款條件普遍不如過去理想，壓縮買方購買力，另一方面，中古市場供給不多，雖有零星讓價出售，但整體房價仍在相對高點，仍是買賣雙方拉鋸戰，6月份央行恐再升息，屆時市況應有不同。