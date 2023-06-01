收發票中獎簡訊！他對獎一愣「號碼不對啊」 眾細看羨慕：是真的
5月25日時財政部公布最新一期3、4月統一發票中獎號碼，許多人也紛紛拿起手邊的發票開始對獎，希望獲得千萬的幸運兒就是自己。不過就有民眾昨（31）日收到一封簡訊，內容聲稱「發票已中獎」，但當事人一查卻發現號碼沒對不上。不過簡訊內容曝光後，許多網友立刻羨慕喊「這是真的」。
記者潘毅/綜合報導
2023年3、4月統一發票中獎號碼公布，1000萬元的特別獎中獎號碼為「20783987」；而獎金200萬的特獎中獎號碼則為「04135859」；另外三組頭獎的中獎號碼分別為「94899145」、「71143793」、「41055355」。而對頭獎號碼時需要注意，若是8碼全中，將可獲得20萬元獎金；末7碼全中，將有4萬元獎金；末6碼全中，將有1萬元獎金；中末5碼，有4000元獎金；中末4碼，有1000元獎金；中末3碼，則有200元獎金。
不過就有民眾在臉書社團《爆廢公社二館》分享，自己收到一封簡訊，聲稱「電信費繳款之發票中獎」，但發票後三碼卻是135，當事人拿出獎號一對卻怎麼也對不上，不禁困惑喊「號碼沒中啊」。
然而簡訊內容曝光後，卻有不少網友回應「應該是雲端加開的500元」、「是雲端獎 ～ 我中過台電的，號碼會跟開獎的不一樣」、「雲端加開啦，不在獎號內」、「雲端中的，因為我也有收到郵件」、「雲端比較好中獎，錢也比較多一點」。
事實上近年來雲端發票專屬獎都有增設四種獎項，依序為30組100萬元獎、1萬6000組2,000元獎、10萬組800元獎，以及165萬組500元獎，因此這位幸運地當事人至少能獲得500元獎金，而雲端發票專屬獎中獎號碼將公布於財政部稅務入口網站，民眾也可以直接上自己下載的APP即可兌獎。