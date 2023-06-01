樂桃機票促銷！台北飛東京、大阪「來回下殺4200元」 搶一日快閃
又有機票促銷優惠！樂桃航空開出「一日快閃」機票促銷活動，出發往日本大城市，飛名古屋來回機票竟然只要4000元起，「台北－東京」、「台北－大阪」來回機票也才4200元。還可選擇7～8月暑假出發。
記者蕭涵云/綜合報導
樂桃航空推出往返日本早去晚回的「一日快閃來回機票」，早上抵達日本、深夜回國，「台北－名古屋」一日來回機票4000元起，「台北－東京」、「台北－大阪」一日來回機票也才4200元起。販售期間為6月1日11:00～10月24日23:59(TST)；適用出發期間為2023年4月9日～7月13日、2023年8月28日～10月26日，限週一至週四平日出發。
提醒大家，「一日快閃來回機票」為早上抵達日本、深夜回國，不住宿、玩樂最長停留時間17小時25分鐘，比以往最低來回票價優惠最多達65折起。僅接受網站訂票；不另收取燃油費（燃油特別附加費用）；須另支付機場服務費等費用；託運行李和指定座位皆須另外付費；活動優惠價機位數量有限，售完為止。
另外，酷航即日起至6月2日也有暑期快閃優惠，於酷航官網、酷航手機APP及合作通路同步開搶，最低「台北－東京」機票新台幣4438元起單程含稅價，「台北－新加坡」單程最低只要新台幣含稅價2878元起，「台北－首爾」機票新台幣3041元起單程含稅價，「台北－札幌」單程最低也只要新台幣含稅價4783元起。