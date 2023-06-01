日本東京「最後1名」拉麵店是它！中午客人卻一堆 餐點模樣曝光
日本是許多台灣人最愛去的國家，更喜歡到當地品嚐各種名店的美食。但你知道東京人氣「最後一名」的拉麵店是哪間嗎？過去就有日本節目找出這間店，更對老闆進行訪問，不過店家的實際人潮及實際端出的餐點，卻讓來賓驚喜連連「根本不該排最後」。
記者潘毅/綜合報導
2020年11月，日本讀賣電視台特別節目「最高の最下位」（最棒的最後一名），公布了拉麵達人評選的榜單，而在全東京10271間拉麵店之中，得到最後一名的店家就是「おどるめんAKIRA」(跳舞麵AKIRA)。
節目組也前往店家所在地，才發現「跳舞麵AKIRA」其實是一台行動餐車模式的店家，而當老闆國井彰得知自己是全東京最後一名的拉麵店時，神情也出現了些許落寞「竟然是最後一名，真的有點驚訝」。
隨後老闆也端出自己的招牌醬油豚骨拉麵，看起來一點也不馬虎，麵條是專門為外帶而訂製的，煮好半小時也不會糊掉，厚厚一大塊叉燒更是香煎之後用蜂蜜油燉煮過的，用心的製作過程曝光，也讓節目來賓替老闆抱屈「不該是最後一名啊」。到了用餐時間後，餐車旁開始匯集大量上班族前來購買拉麵，老闆甚至還貼心擺了一桌調味料，讓客人自行做出獨特調味。
時至今日，「跳舞麵AKIRA」還在持續營業當中，已經有6年，老闆國井彰每天都會在推特上分享自己開店的地點，下次也不妨品嚐看看「東京最後一名拉麵」的滋味吧。