找出長輩民國82年薪資條！「1津貼」讓月薪翻倍 眾喊：回不去了
近年來台灣基本薪資不斷調整，2023年元旦後，最低月薪來到2萬6400元、基本時薪則是176元，但礙於國際通膨趨勢，多數民眾仍感覺荷包變薄。近期就有民眾翻找出民國82年時，長輩工作的薪資條，上面「1項津貼」直接讓薪資大翻倍，月薪金額也掀起網友熱議。
記者潘毅/綜合報導
一位民眾在臉書社團《爆廢公社二館》上分享，一對夫妻檔長輩距今30年前，在本圖某鞋業公司上班的薪資條，基本薪資部分，丈夫2萬6000元、妻子1萬6600元，但兩人都有領到職位加給，男方正常薪資為4萬元，女方則是2萬5000元；而兩人當時還一齊外派到中國大陸，所以又分別獲得3萬、2萬元津貼，最終丈夫月薪實領6萬9755元，妻子則是4萬4790元。
距今30年前的薪資條曝光後，隨即引發熱議，不少網友感嘆「雖然當時底薪很低，但各種津貼很敢給，物價也沒現在這麼貴」、「兩個人的薪水都贏過現在很多工作...」、「津貼比本薪高」、「就算不看大陸津貼，那薪水也跟現在差不了多少，房價物價從民國82年到現在可不只漲了一倍呢」、「當時勞保費才210？回不去了」。
還有曾在當時外派的過來人透露「外派大陸的補貼很正常，有的還會補助休假來回的機票」、「以前去大陸薪水很高，不然沒有人願意去」、「當初去的台幹，薪資不錯，但現今公司賣掉的賣掉、撤資的撤資」、「1993年當時外派中國，一般行情是三倍薪水」。