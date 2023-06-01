陳建州親妹妹生重病「肺不能太喘」！防疫女神賈永婕出手了
藝人陳建州昨（31）日突然透露親妹妹生重病的消息，嚴重到必須等待器官移植才有機會，由於肺功能上的問題不能太喘，由陳建州親自揹她回家，引起外界關注。對此，譽有「防疫女神」之稱的藝人賈永婕得知後也幫忙介紹醫療設備，讓陳建州十分感謝。
記者詹鎰睿/綜合報導
昨日，陳建州在IG上透露，在醫院住了24天的親妹妹Vicky終於出院，由他親自揹回家，「因為她的肺功能盡量不能太喘，所以只能揹著她上樓，已經不記得上一次揹著她是什麼時候了。」雖然陳建州並未說明病因，僅透露妹妹要等待器官移植才有機會，情況讓人相當憂心。
今日陳建州再度於IG限時動態上分享近況，「幫妹妹租借了這台醫療級的呼吸神器回家使用！」並在文中感謝賈永婕的幫忙，「謝謝永婕幫忙介紹了這麼專業的廠商，Thanks」。事實上，賈永婕在台灣防疫期間就協助民間醫療單位採買防疫儀器，而且還每天來回奔波各大醫院，被網友們獲封「防疫女神」。
此外，陳建州的妻子范瑋琪也在IG上替妹妹Vicky加油打氣，「妹，每日每夜為妳禱告，希望能等到適合移植的肺，也感謝妳那麼勇敢堅強的努力讓自己能繼續陪伴著兩個寶貝…」最後更不捨寫下：「真的很心疼妳，嫂繼續禱告，盼奇蹟降臨。」