網紅麵包包認「抗癌3年是假的」！病照全部盜圖 人設一夜全毀
健身網紅「麵包包」在3年前透露自己罹患了胰臟癌第4期，隨後在個人IG上發出許多抗癌的心路歷程，表示從治療到健身，自己堅強活下去讓病情好轉超勵志故事，也獲得不少粉絲敬佩與支持。然而沒想到，最近麵包包被踢爆「一切都是裝病」，所有病態照片都是網路上盜圖，眼看紙包不住火，麵包包在日前發文道歉認了「自己根本沒有罹癌」，令大批網友刷新三觀。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧此次事件，一位男網友在「Dcard」發表匿名的文章，透露自己的前妻在2020年8月自稱確診胰臟癌第4期，因此辭去工作專心療養，但是每次送她去看醫生時，前妻都只堅持一個人進去醫院，不讓家人陪同，原先也不疑有他，沒想到後來卻意外發現，兩年多來根本都沒有看過前妻的診斷證明與就醫收據，甚至110年全家醫藥支出只有8480元，根本就不符合治療癌症的費用。
後來有網友比對線索，發現影射的人就是「麵包包」，於是扮演柯南的角色，發現麵包包所建立的「抗癌」精選動態當中，許多圖片竟然都是Google上搜尋就找得到，包括像是X光、落髮、流鼻血等照片全都是從網路上偷來，多次的醫院視角照「根本都是同一張」，直接抓包她疑似造假罹癌的事實。
眼看紙包不住火，麵包包在6月1日刪光所有自己IG文章，發出聲明表示「我做了最不應該做的事，我謊稱自己罹癌，欺騙了所有的人長達3年，對不起曾經對我付出一點點好的任何人」麵包包強調，身邊任何人對此事都不知情，請大家不要去指責他們或是再逼他們做出任何解釋，他們也跟大家一樣是受害者。
麵包包也向長期支持她的粉絲、合作過的廠商致歉，表示「你們的指責咒罵我都會接受，曾經用過我優惠碼支持過我的每個人我也很抱歉，各大廠商若需要賠償的話我會全額負責，當然我知道很多是金錢無法賠償的，我只能再次跟大家道歉」但建立三年多的人設瞬間崩壞，讓不少粉絲實在難以接受。