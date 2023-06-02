麵包包認「假裝抗癌3年」！老公竟不知情 IG連續4則發文自嘲
健身網紅「麵包包」在3年前透露自己罹患了胰臟癌第4期，隨後在個人IG上發出許多抗癌的心路歷程，獲得大批粉絲的支持與鼓勵！然而近日卻被踢爆這一切都可能是造假，眼看紙包不住火，麵包包在日前發文道歉認了「自己根本沒有罹癌」，最讓人感到意外的是，麵包包自己的老公竟然也不知情，發文自嘲表示「我真的變智障」。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧此次事件，一位男網友在「Dcard」發表匿名的文章，透露自己的前妻在2020年8月自稱確診胰臟癌第4期，因此辭去工作專心療養，但是每次送她去看醫生時，前妻都只堅持一個人進去醫院，不讓家人陪同，原先也不疑有他，沒想到後來卻意外發現，兩年多來根本都沒有看過前妻的診斷證明與就醫收據，甚至110年全家醫藥支出只有8480元，根本就不符合治療癌症的費用。
後來麵包包以「醫病」為理由搬出去，結果一個月後就吵著要離婚，隨後結束婚姻才11天，前妻就和健身教練再婚了！當時文章曝光之後，雖然沒有指名道姓，網友紛紛指出影射的人是「麵包包」，當時麵包包的老公兼健身教練還發文，請網友靜待老婆回應。結果沒想到麵包包的回應竟是承認自己「造假罹癌」，拋出人設崩壞的震撼彈。
更扯的是，麵包包指稱自己身邊的人完全都不知情，而在麵包包發出聲明後，老公兼健身教練的他也發出4則限時動態表示「我真的變成一個智障」、「質疑什麼、想證明什麼的，可以來找我啊！」、「騙你啥了？騙你錢騙你按讚？」、「有什麼委屈你的，來找我，我一定面對，我就看看有什麼比我委屈？」看起來貌似對於老婆假裝罹癌的事情也是完全的不知情。