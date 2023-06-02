口罩男被綠說話了！被勸和嘆「只是外遇或許能原諒」　妻急關社群

「厭世工程師」爆性騷擾！外流小模照片　7天前剛酸國民黨超尷尬

▲插畫家「厭世工程師」遭爆料性騷擾、外流小模照片，形象瞬間崩塌，道歉後關閉粉絲專頁。（示意圖非當事人／NOWnews資料照）
▲插畫家「厭世工程師」遭爆料性騷擾、外流小模照片，形象瞬間崩塌，道歉後關閉粉絲專頁。（示意圖非當事人／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

近日綠營黨工傳出被性騷擾的事件，上層長官還有吃案的問題，引發社會議論，然而經常透過繪圖諷刺時事的台派插畫家「厭世工程師」，近日卻也被爆料性騷擾小模，甚至外流私密照片。隨後「厭世工程師」也緊急出面道歉，並且已經關閉粉專，不過7天前才繪圖酸國民黨的他，如今被小模踢爆性騷醜聞，實屬有些尷尬。

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近日一名外拍小模發文控訴「厭世工程師」，表示雙方同屬於BDSM（繩縛）圈子，當初只是好意讓對方練習繩縛而拍的私密照，怎料對方為了滿足虛榮心將照片外流至臉書社團。小模表示「如果不是因為運氣好，剛好看到他在滑臉書時出現那篇文章，我的圖片至今可能還在社團網路流傳」。

▲一位小模出面爆料插畫家「厭世工程師」性騷擾案件。（圖/翻攝推特）
▲一位小模出面爆料插畫家「厭世工程師」性騷擾案件。（圖／翻攝厭世工程師推特）
除此之外，對方還曾經在唱歌的活動上，未經同意將手伸進未成年的B女內衣裡性騷，另外還有在非圈內活動場合，撫摸C女頭、腳踝、搔癢、甚至經過身旁時，趁機打對方屁股，傳訊息糾纏不清等等，受害者不只一人。小模表示「我目前也仍在創傷跟被檢討聲浪中，因此我無法因為你做了一些彌補，就選擇原諒你」。

事後，「厭世工程師」立刻出面道歉表示「關於被我傷害的人，我造成的傷害的事實需要進行彌補，也正在積極去尋找那些被我傷害的人進行溝通，確認與還原當下的情緒跟事實，我會盡力去進行後續溝通與補償，很抱歉我辜負了各位粉絲的期待」而目前臉書也已經暫時關閉。

▲「厭世工程師」隨後發出道歉聲明，而日前酸國民黨議員素質的貼文也被翻出。（圖/厭世工程師推特）
▲「厭世工程師」隨後發出道歉聲明，而日前酸國民黨議員素質的貼文也被翻出。（圖／厭世工程師推特）
由於「厭世工程師」的立場相對明顯，屬於親綠台派的插畫家，在五月底時才剛畫出插畫表示「宜蘭的女消防員在女宿舍洗澡被男消防員偷看的事情，至今都沒有得到完善的處理」當時國民黨議員指稱「為什麼不鎖門？你是要引誘人家去看嗎？」開酸國民黨的議員品質，兩性議題薄弱，沒想到如今「厭世工程師」也遭爆性騷擾，現在看起來當時的諷刺有些尷尬。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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