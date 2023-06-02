「厭世工程師」爆性騷擾！外流小模照片　7天前剛酸國民黨超尷尬

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除此之外，對方還曾經在唱歌的活動上，未經同意將手伸進未成年的B女內衣裡性騷，另外還有在非圈內活動場合，撫摸C女頭、腳踝、搔癢、甚至經過身旁時，趁機打對方屁股，傳訊息糾纏不清等等，受害者不只一人。小模表示「我目前也仍在創傷跟被檢討聲浪中，因此我無法因為你做了一些彌補，就選擇原諒你」。
事後，「厭世工程師」立刻出面道歉表示「關於被我傷害的人，我造成的傷害的事實需要進行彌補，也正在積極去尋找那些被我傷害的人進行溝通，確認與還原當下的情緒跟事實，我會盡力去進行後續溝通與補償，很抱歉我辜負了各位粉絲的期待」而目前臉書也已經暫時關閉。
由於「厭世工程師」的立場相對明顯，屬於親綠台派的插畫家，在五月底時才剛畫出插畫表示「宜蘭的女消防員在女宿舍洗澡被男消防員偷看的事情，至今都沒有得到完善的處理」當時國民黨議員指稱「為什麼不鎖門？你是要引誘人家去看嗎？」開酸國民黨的議員品質，兩性議題薄弱，沒想到如今「厭世工程師」也遭爆性騷擾，現在看起來當時的諷刺有些尷尬。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110