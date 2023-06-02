麵包包自爆罹癌造假！關鍵文章「疑前夫發聲」 抗癌5疑點曝光
健身網紅「麵包包」在3年前透露自己罹患了胰臟癌第4期，隨後在個人IG上發出許多抗癌的心路歷程，積極正向的態度圈粉不少人。然而日前她突然發出聲明，透露自己並沒有罹癌，抗癌之路只是一場戲，讓大批粉絲全部傻眼，甚至連自己的老公都不知情。而事實上，會讓麵包包突然承認自己造假罹癌形象的原因，就是因為在網路上一篇疑似「麵包包前夫」的發文。
記者張嘉哲/綜合報導
時間軸回到五月初，一名網友在5月9日於「Dcard」以「失眠夜裡說說自己的經歷」為標題發文，內文當中提到目前已經離婚4個月，2020年8月得知前妻說被診斷罹患胰臟癌第4期，當時候已經做好所有最壞的打算，考量了所有病人的心情，她堅持一個人要去醫院看病，於是不管是剃頭、到醫院門口接受我都沒有馬虎過。
不過「抗癌兩多以來我沒有見過主治醫生」、「沒有看過任何的診斷證明以及就醫收據」，該網友表示「上網也才知道沒有文獻指出腦部放療會突然不認識人」甚至發現「110年全家醫藥支出只有8480元」雖然沒有直接說明，但就是間接表示發現太太根本沒有生病。
到了2022年11月，男網友透露前妻表示為了運動跟方便治療，兩人一起到租屋同居，但隨後前妻就離開家裡沒回來過，接著12月就收到太太建議分開的消息，讓他身心重創，今年1月他簽字與前妻離婚，結果過了11天後她和自己的教練也曾經是我的教練再婚了。現在想想當時「每一滴眼淚、每一絲擔心都無意義了，真的細思極恐的一切」。
然而當時候網友就發揮柯南的精神，發現事件與背景完全吻合健身網紅「麵包包」的經歷，甚至抓包她抗癌的照片從化療、流血、掉髮竟然都是網路盜圖，而當時麵包包的現任老公還發聲，要網友等麵包包的解釋，沒想到等到的卻是現任老公也驚訝的震撼彈，麵包包坦承自己抗癌人設全部都是造假，自己會離開所有一切，因為「我知道沒有資格再留在任何一個相信過我的地方」。