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起底麵包包！19歲車禍差點癱瘓　「重新跳舞」勵志故事被拍成電影

▲麵包包19歲時車禍差點癱瘓，她努力復健並重新站上舞台跳舞，「真人真事」的勵志故事被拍成微電影。（圖／截自YouTube）
▲麵包包19歲時車禍差點癱瘓，她努力復健並重新站上舞台跳舞，「真人真事」的勵志故事被拍成微電影。（圖／截自YouTube）

記者徐銘穗/綜合報導

38歲的健身網紅「麵包包」認了「病照全是偷來的」，謊稱罹罹患胰臟癌第4期，騙了上萬名粉絲長達3年。音樂人前男友黃建東證實，麵包包早在十多年前就自設「宇宙慘人設」，而她早年拍攝的微電影也接著流出，2分22秒影片展現她戰勝車禍癱瘓，努力復健並重新站回舞台的「真人真事」，吸引超過6.4萬人次觀看。

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麵包包人設翻車事件從5月初開始在Dcard上延燒，前夫匿名透露她在2020年8月自稱確診胰臟癌4期，之後便辭去工作開始接受治療，但都不讓家人陪看醫生。男方直到發現「110年全家醫藥支出只有8480元」，才漸漸開始懷疑。

▲麵包包稱19歲的那場車禍，造成她「脊髓神經受傷」，被醫師宣布「可能下半身永久癱瘓」。（圖／截自YouTube）
▲麵包包稱19歲的那場車禍，造成她「脊髓神經受傷」，被醫師宣布「可能下半身永久癱瘓」。（圖／截自YouTube）
麵包包更多的過往也逐一被攤開。《自由時報》曾報導，愛跳舞的她19歲就讀實踐大學資管系時，曾因搭友人機車出車禍，造成「脊髓神經受傷，整個左腳沒有感覺」，自稱被醫師宣布「可能下半身永久癱瘓」，她積極配合電療、踩腳踏車等復健，一個多月後可以拄拐杖慢行，半年後重回舞蹈教室練舞

隔年，她考上文化大學廣告系，不過舊疾常復發。受訪稱自己忍著痛，4年來邊唸書、邊打工，曾於中壢及台北的街舞工作室教舞，大學畢業後到桃園一家購物中心當行銷專員，也繼續跳舞，曾擔任阿妹跨年演唱會舞群

而她復健戰勝癱瘓的故事，也被友人任職的廣告公司拍成微電影，片名「真人真事改編，用熱血贏一次青春」，影片短短2分22秒，總瀏覽人數目前已破6.4萬人次。


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