必勝客、肯德基大戰618！蛋撻6元、炸雞18元　買1送1優惠懶人包

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PK會員登入PK雙饗卡APP，點擊首頁右上角「點就送」，進入「618 PK大富翁」遊戲活動頁，每日可隨機抽出美食優惠券一次，包括必勝客「外帶買1送3」，肯德基「炸雞桶餐399元」、「青花椒咔啦雞腿堡＋上校雞塊4塊＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」149元等優惠，抽中獎項會以優惠券形式匯入會員帳戶內，可即時兌換。
也可直接購買5折起限定隨饗券、618組合餐等優惠；而且活動期間於PK雙饗卡APP訂餐或購買PK隨饗券，有機會抽中「曼谷商務艙雙人來回機票」。
📌6月15日至6月17日：蛋撻下殺6元、炸雞18元」
6月15日至6月17日限3天，每日上午10:00準時開搶「下殺6元」美食隨饗券，肯德基蛋撻、冰藏起司塔「下殺6元」；肯德基炸雞、必勝客6吋夏威夷個人比薩「才18元」，還有炸雞桶蛋撻餐及巴斯克熔岩起司蛋糕甜點餐優惠。每會員帳號於活動期間同一商品限購1組，數量有限售完為止。
📌6月15日至6月26日：神秘加碼「買一送一」
必勝客x肯德基預告，第三波PK雙饗卡APP活動將有限時加碼「買一送一」等隱藏神秘優惠，民眾可鎖定《NOWnews今日新聞》關注最新優惠資訊。
📌漢堡王「出包」！超殺79元套餐優惠 16款買一送一懶人包
漢堡王把漢堡變身成「重磅肉粽」呼應端午節，還與百事可樂聯名打造「包粽零錢包」，6月13日起臨櫃點餐或官網點購重磅套餐（附餐為小份薯條與中杯百事可樂），還可以加1元多ㄧ顆「包粽零錢包」，數量有限售完為止。
不只「畢業狂歡優惠券」即日起至7月31日爽吃12款「買一送一」；6月8日一日限定，再推4款3倍厚安格斯牛肉堡「買一送一」，還不限同口味；還有Uber Eats端午加碼7～8折外送優惠。