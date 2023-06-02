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必勝客、肯德基大戰618！蛋撻6元、炸雞18元　買1送1優惠懶人包

▲必勝客x肯德基以PK雙饗卡APP超殺優惠參戰618購物節，蛋撻下殺6元、炸雞18元，加碼買一送一隱藏優惠，再抽曼谷商務艙雙人來回機票，優惠懶人包必收。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客x肯德基以PK雙饗卡APP超殺優惠參戰618購物節，蛋撻下殺6元、炸雞18元，加碼買一送一隱藏優惠，再抽曼谷商務艙雙人來回機票，優惠懶人包必收。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

電商618購物節吸引速食業者參戰！必勝客首次聯手肯德基，以PK雙饗卡APP推出超殺優惠活動，大玩「618 PK大富翁活動」，最殺的蛋撻下殺6元、炸雞才18元，天天抽5折起美食優惠券，加碼「買一送一」隱藏優惠，及端午開趴好康，APP下單有機會抽中曼谷商務艙雙人來回機票！《NOWnews今日新聞》幫大家整理所有優惠懶人包，划算吃透透。

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📌6月1日至6月26日：天天抽「5折起」優惠　APP下單抽商務艙來回機票
PK會員登入PK雙饗卡APP，點擊首頁右上角「點就送」，進入「618 PK大富翁」遊戲活動頁，每日可隨機抽出美食優惠券一次，包括必勝客「外帶買1送3」，肯德基「炸雞桶餐399元」、「青花椒咔啦雞腿堡＋上校雞塊4塊＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」149元等優惠，抽中獎項會以優惠券形式匯入會員帳戶內，可即時兌換。

也可直接購買5折起限定隨饗券、618組合餐等優惠；而且活動期間於PK雙饗卡APP訂餐或購買PK隨饗券，有機會抽中「曼谷商務艙雙人來回機票」。

▲肯德基「5炸雞+2蛋撻+QQ球+2紅茶」362元，下殺66折。（圖／翻攝自肯德基FB）
▲肯德基炸雞桶蛋撻餐優惠多多。（圖／翻攝自肯德基FB）
📌6月15日至6月17日：蛋撻下殺6元、炸雞18元」​​​​​​
6月15日至6月17日限3天，每日上午10:00準時開搶「下殺6元」美食隨饗券，肯德基蛋撻、冰藏起司塔「下殺6元」；肯德基炸雞、必勝客6吋夏威夷個人比薩「才18元」，還有炸雞桶蛋撻餐及巴斯克熔岩起司蛋糕甜點餐優惠。每會員帳號於活動期間同一商品限購1組，數量有限售完為止。

📌6月15日至6月26日：神秘加碼「買一送一」
必勝客x肯德基預告，第三波PK雙饗卡APP活動將有限時加碼「買一送一」等隱藏神秘優惠，民眾可鎖定《NOWnews今日新聞》關注最新優惠資訊。

▲搶6000元商機！肯德基雞塊、脆薯「加1元多1件」，蛋撻套餐均一價66元。摩斯漢堡「安心取溫馨送」獨家優惠，蒟蒻禮盒買10送10。（圖／記者蕭涵云攝）
▲受歡迎的青花椒咔啦雞腿堡也有優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📌漢堡王「出包」！超殺79元套餐優惠　16款買一送一懶人包
漢堡王把漢堡變身成「重磅肉粽」呼應端午節，還與百事可樂聯名打造「包粽零錢包」，6月13日起臨櫃點餐或官網點購重磅套餐（附餐為小份薯條與中杯百事可樂），還可以加1元多ㄧ顆「包粽零錢包」，數量有限售完為止。

不只「畢業狂歡優惠券」即日起至7月31日爽吃12款「買一送一」；6月8日一日限定，再推4款3倍厚安格斯牛肉堡「買一送一」，還不限同口味；還有Uber Eats端午加碼7～8折外送優惠。

▲漢堡王真的宣布漲價了！確定將於2023/1/4起正式調漲部分漢堡類價格，單點漢堡將一次貴上4～20元！從小華堡漲5元、勁濃培根烤腿堡調升4元、雙層田園華鱈魚堡多10元、到重磅雙層牛肉堡直接貴20元，整體平均漲幅約5.8%，但外送平台售價不變。並規劃出全新「King Deals 超省系列」提供5組各109元的划算漢堡套餐優惠，給消費者壓壓驚。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王近期多重優惠活動並行，記得掌握優惠懶人包，搶吃最便宜組合。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基「5炸雞+2蛋撻+QQ球+2紅茶」362元　隱藏優惠加1元多1炸雞

肯德基「2炸雞+6蛋撻+薯條」220元！隱藏優惠碼挖出　加1元多一件

必勝客「2比薩＋3烤雞＋大可」隱藏優惠498元　達美樂大比薩199元

比創意拚必勝客！「龍舟造型比薩」開吃鹹豬肉　粽子可頌包金沙

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