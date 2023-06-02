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《人選之人》神預言？民進黨、厭世工程師性騷撞劇情　1台詞最毛

▲台劇《人選之人－造浪者》演繹出政黨幕僚的日常生活，沒想到劇情卻和最近性騷擾事件有相似之處。（圖／Netflix）
▲台劇《人選之人－造浪者》演繹出政黨幕僚的日常生活，沒想到劇情卻和最近性騷擾事件有相似之處。（圖／Netflix）

記者張嘉哲/綜合報導

近日綠營黨工傳出被性騷擾的事件，當時女性黨工告知所屬部門婦女部時任主任許嘉恬，沒想到卻反而被反問「妳怎麼沒有叫出來」，事件引發社會譁然。而在同一時間，人氣插畫家「厭世工程師」也同樣被爆料性騷擾女性，甚至外流拍攝的私密照，根據當事人當描述來看，跟前陣子的台劇《人選之人－造浪者》劇情非常吻合，其中王淨的一句台詞，更是吻合厭世工程師的事件，引起熱烈討論。

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民進黨前黨工去年9月遭外包廠商的導演性騷擾，日前在個人臉書還原一切，透露當時遭到外包廠商性騷擾，而當黨工向婦女部主任（許嘉恬）申訴時，結果反而被問「妳為何不跳車？妳怎麼沒有叫出來？」甚至要她們手牽手去大草皮練習大叫。而最後民進黨經過調查後，發聲明表示主管如隱匿或知情不報一律開除，隨後許嘉恬則請辭獲准。

然而在《人選之人－造浪者》當中，女主角翁文方（謝盈萱 飾）得知亞靜（王淨 飾）面臨職場性騷擾時，並沒有打算放過加害者，在酒醉後打給王淨表示「我們不要就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢地死掉」成為了劇情金句，但當時亞靜跟跟翁文方向上申訴時，劇中副秘書長的反應也與許嘉恬的反應大同小異。

▲謝盈萱在劇中飾演文宣部副主任一職，幫助被性擾擾的亞靜（王淨 飾）。（圖/Netflix）
▲謝盈萱在劇中飾演文宣部副主任一職，幫助被性擾擾的亞靜（王淨 飾），但最終也同樣被高層副秘書長壓下來。（圖／Netflix）
除此之外，近日被爆出性騷擾女性的插畫家「厭世工程師」，則是被一名女性指控，雙方同屬於BDSM（繩縛）圈子，當初只是好意讓對方練習繩縛而拍的私密照，怎料對方為了滿足虛榮心，將照片外流至臉書社團。

而在《人選之人－造浪者》當中，亞靜（王淨 飾）與戴立忍飾演的政壇老狐狸趙昌澤有一段情愛糾葛，然而過去亞靜被趙昌澤也同樣拍過私密照，其中王淨因為害怕照片外流，再度找上趙昌澤對他說「把照片還給我」，如今被「厭世工程師」外流私密照的受害者也有同樣恐懼的遭遇，也發聲表示「我目前也仍在創傷跟被檢討聲浪中，因此我無法因為你做了一些彌補，就選擇原諒你」。

▲《人選之人—造浪者》戴立忍（左）、王淨滾床單又拍親密照。（圖／翻攝Netflix）
▲《人選之人—造浪者》戴立忍（左）、王淨滾床單又拍親密照，但事後王淨要求戴立忍把照片歸還，害怕自己照片被外流。（圖／翻攝Netflix）
而事件與劇情有吻合的地方，也讓不少影迷在PTT討論「人選之人是不是預言家？」不少人紛紛回應「真實紀錄片直接上演」、「王淨那個劇中說『把照片還我』，對比厭世工程師的行為真的很毛....原來真的有這種事」、「連續事件都跟人選之人有關，說不是知道內幕寫的劇本，很難相信XD」掀起一波話題。

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