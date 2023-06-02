《人選之人》神預言？民進黨、厭世工程師性騷撞劇情　1台詞最毛

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然而在《人選之人－造浪者》當中，女主角翁文方（謝盈萱 飾）得知亞靜（王淨 飾）面臨職場性騷擾時，並沒有打算放過加害者，在酒醉後打給王淨表示「我們不要就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢地死掉」成為了劇情金句，但當時亞靜跟跟翁文方向上申訴時，劇中副秘書長的反應也與許嘉恬的反應大同小異。
除此之外，近日被爆出性騷擾女性的插畫家「厭世工程師」，則是被一名女性指控，雙方同屬於BDSM（繩縛）圈子，當初只是好意讓對方練習繩縛而拍的私密照，怎料對方為了滿足虛榮心，將照片外流至臉書社團。
而在《人選之人－造浪者》當中，亞靜（王淨 飾）與戴立忍飾演的政壇老狐狸趙昌澤有一段情愛糾葛，然而過去亞靜被趙昌澤也同樣拍過私密照，其中王淨因為害怕照片外流，再度找上趙昌澤對他說「把照片還給我」，如今被「厭世工程師」外流私密照的受害者也有同樣恐懼的遭遇，也發聲表示「我目前也仍在創傷跟被檢討聲浪中，因此我無法因為你做了一些彌補，就選擇原諒你」。
而事件與劇情有吻合的地方，也讓不少影迷在PTT討論「人選之人是不是預言家？」不少人紛紛回應「真實紀錄片直接上演」、「王淨那個劇中說『把照片還我』，對比厭世工程師的行為真的很毛....原來真的有這種事」、「連續事件都跟人選之人有關，說不是知道內幕寫的劇本，很難相信XD」掀起一波話題。