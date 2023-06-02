3萬元房貸補貼搶瘋！首日湧43萬人炸裂　想7月初領錢！上車時機曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
歐正興提醒，3萬元房貸補貼申請會持續受理到今年12月29日下午5時為止，時間長達7個月，符合資格的民眾，在期限內都可以申請，真的不必急於一時。完成申請者可在原申請網站上查詢申請進度。估計有55萬戶受惠。
■申請／查詢網址：https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic/
此外，因內政部部長林右昌在日前記者會上掛保證，強調「審查符合資格後，最快7月可以在原先約定繳納貸款帳戶內，領到3萬元定額支持金」。歐正興見昨天首日已有18萬人申請，數字太驚人，但還是承諾一定會達成最快「7月初」發津貼的目標。
至於7月領錢的首班列車最後上車時機為何？歐正興深怕吐露明確時間點會讓民眾急著申請，再度發生網站遭擠爆的情形，只說「6月申請，首批合格者一定能在7月初至7月中」前領到錢，不願把話說死。
他也再次提醒，3萬元房貸補貼申請會持續受理到今年12月29日下午5時為止，長達7個月，符合資格的民眾，在期限內都可以申請，真的不必急於一時。想了解更多3萬元房貸補貼資訊，請看《NOWnews今日新聞》整理的「1戶3萬元房貸補貼今早上線！申請4步驟公開 網址、入帳日懶人包」報導。