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3萬元房貸補貼搶瘋！首日湧43萬人炸裂　想7月初領錢！上車時機曝

▲3萬元房貸補貼昨（1）天上午9時開放申請，網站最高一度湧入超過43萬人次擠爆，最終共計18萬人在首日完成申請。（示意圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）
▲3萬元房貸補貼昨（1）天上午9時開放申請，網站最高一度湧入超過43萬人次擠爆，最終共計18萬人在首日完成申請。（示意圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）

記者徐銘穗/綜合報導

為減輕房貸族壓力，內政部推出房貸補貼政策，一次性給予3萬元補助金，昨（1）上午9時起起開放線上申請。營建署稍早公開，申請首日網站最高湧入超過43萬人次擠爆，最終共計18萬人在首日完成申請。至於若想搭上7月初領錢的發班列車，何時前上車最保險？營建署也給出答案了。

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營建署組長歐正興稍早接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，昨天申請首日民眾反應超乎預期的熱烈，導致網站出現「轉圈圈」不順情形，再次向受影響的國人致歉。

▲信義房屋本季針對網友進行網路調查，購屋人對於房市信心持續下滑、修正，看壞房價比例達6季新高。（圖／NOWnews資料照片）
▲3萬元房貸補貼申請會持續受理到今年12月29日下午5時為止，時間長達7個月。（圖／NOWnews資料照片）
歐正興提醒，3萬元房貸補貼申請會持續受理到今年12月29日下午5時為止，時間長達7個月，符合資格的民眾，在期限內都可以申請，真的不必急於一時。完成申請者可在原申請網站上查詢申請進度。估計有55萬戶受惠。

■申請／查詢網址：https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic/

此外，因內政部部長林右昌在日前記者會上掛保證，強調「審查符合資格後，最快7月可以在原先約定繳納貸款帳戶內，領到3萬元定額支持金」。歐正興見昨天首日已有18萬人申請，數字太驚人，但還是承諾一定會達成最快「7月初」發津貼的目標。

至於7月領錢的首班列車最後上車時機為何？歐正興深怕吐露明確時間點會讓民眾急著申請，再度發生網站遭擠爆的情形，只說「6月申請，首批合格者一定能在7月初至7月中」前領到錢，不願把話說死。

▲房貸補貼申請4步驟，手機也能操作。（圖／內政部提供）
▲房貸補貼申請4步驟，手機也能操作。（圖／內政部提供）
他也再次提醒，3萬元房貸補貼申請會持續受理到今年12月29日下午5時為止，長達7個月，符合資格的民眾，在期限內都可以申請，真的不必急於一時。想了解更多3萬元房貸補貼資訊，請看《NOWnews今日新聞》整理的1戶3萬元房貸補貼今早上線！申請4步驟公開　網址、入帳日懶人包報導。

 

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