網紅麵包包認「抗癌3年是假的」！病照全部盜圖　人設一夜全毀

獨／網紅裝病吸業配算詐欺嗎？律師揭台灣殘忍現實：眼淚都白流了

▲健身網紅麵包包謊稱自己罹癌3年，抗癌勵志的形象瞬間崩塌，但律師說她這樣裝病吸業配的行為，在台灣不構成詐欺取財，「眼淚都白流了」。（圖／翻攝麵包包IG）
▲健身網紅麵包包謊稱自己罹癌3年，抗癌勵志的形象瞬間崩塌，但律師說她這樣裝病吸業配的行為，在台灣不構成詐欺取財，「眼淚都白流了」。（圖／翻攝麵包包IG）

記者徐銘穗/綜合報導

38歲健身網紅「麵包包」昨（1）晚在IG道歉，認了「病照全是偷來的」，謊稱罹患胰臟癌第4期，騙了上萬名粉絲長達3年，承諾「各大廠商若需要賠償的話，我會全額負責」。網紅靠裝病拿到代言或業配算不算詐欺？「巴毛律師」陳宇安解答了，揭開超殘酷現實，嘆說「大家的眼淚都白流了」

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麵包包人設翻車事件從5月初開始在Dcard上延燒，前夫匿名透露她在2020年8月自稱確診胰臟癌4期，之後便辭去工作開始接受治療，但都不讓家人陪看醫生。男方直到發現「110年全家醫藥支出只有8480元」，才漸漸開始懷疑。

▲健身YouTuber「健身葛格Peeta」曾擔任麵包包健身教練，3年前訪問分享麵包因罹「多發性硬化症」開始健身的勵志故事。（圖／翻攝健身葛格Peeta臉書）
▲健身YouTuber「健身葛格Peeta」曾擔任麵包包健身教練，3年前訪問分享麵包因罹「多發性硬化症」開始健身的勵志故事。（圖／翻攝健身葛格Peeta臉書）
而當事人麵包包昨（1）晚在IG公發文認錯，「我謊稱自己罹癌，欺騙了所有的人長達3年，對不起曾經對我付出一點點好的任何人。」她說身邊的人都不知道，稱自己罪該萬死，也承諾「各大廠商若需要賠償的話，我會全額負責」。除道歉文外，麵包包IG目前已刪光所有PO文。

究竟網紅裝病或造假人設吸業配、代言，能否構成詐欺罪呢？《NOWnews今日新聞》稍早透過電話採訪網紅「巴毛律師」陳宇安，她說首先得先確認廠商找業配是為了該名網紅的人設？還是單純看其流量高低？但一般而言，廠商考量的可能多是後者優先。

陳宇安說，想構成《刑法》第339條、最重5年以下徒刑的「詐欺取財」罪，得有被害人有明顯財產減少、損害的情形才行，但對發業配案給網紅的廠商來說，廠商的確因此賺到流量，業績因此增加，「財產沒減少還增加」，因此法律構成要不符件，也就是說不構成詐欺取財罪。

不過，陳宇安也說，若業者在與網紅簽約時，於契約中有載明「若有不當行為，造成名譽受損」等附帶條件，若是合作網紅人設翻車，或是有其他不當行為發生時，則可以契約內容向網紅求償。

▲健身網紅麵包包謊稱自己罹癌3年，抗癌勵志的形象瞬間崩塌。（圖/麵包包IG）
▲健身網紅麵包包謊稱自己罹癌3年，抗癌勵志的形象瞬間崩塌。（圖／翻攝麵包包IG）
至於被裝病網紅勵志故事吸引，而購買她業配或代言產品的消費者來說，陳宇安則說，因為消費者付了錢也拿到產品，「財產同樣沒有損失」，因此也一樣不構成詐欺取財罪，嘆說「只能說大家眼淚都白流了」。

最後，若非得找條《刑法》來治治裝病網紅的罪，陳宇安說最有可能的是她盜圖這件事，已有違反著作權之嫌但該罪屬告訴乃論，也就是說要被盜圖的人自己提告，並經檢察官開啟偵查後，法院才能進行審判的犯罪。

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