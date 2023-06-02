獨／網紅裝病吸業配算詐欺嗎？律師揭台灣殘忍現實：眼淚都白流了

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而當事人麵包包昨（1）晚在IG公發文認錯，「我謊稱自己罹癌，欺騙了所有的人長達3年，對不起曾經對我付出一點點好的任何人。」她說身邊的人都不知道，稱自己罪該萬死，也承諾「各大廠商若需要賠償的話，我會全額負責」。除道歉文外，麵包包IG目前已刪光所有PO文。
究竟網紅裝病或造假人設吸業配、代言，能否構成詐欺罪呢？《NOWnews今日新聞》稍早透過電話採訪網紅「巴毛律師」陳宇安，她說首先得先確認廠商找業配是為了該名網紅的人設？還是單純看其流量高低？但一般而言，廠商考量的可能多是後者優先。
陳宇安說，想構成《刑法》第339條、最重5年以下徒刑的「詐欺取財」罪，得有被害人有明顯財產減少、損害的情形才行，但對發業配案給網紅的廠商來說，廠商的確因此賺到流量，業績因此增加，「財產沒減少還增加」，因此法律構成要不符件，也就是說不構成詐欺取財罪。
不過，陳宇安也說，若業者在與網紅簽約時，於契約中有載明「若有不當行為，造成名譽受損」等附帶條件，若是合作網紅人設翻車，或是有其他不當行為發生時，則可以契約內容向網紅求償。
至於被裝病網紅勵志故事吸引，而購買她業配或代言產品的消費者來說，陳宇安則說，因為消費者付了錢也拿到產品，「財產同樣沒有損失」，因此也一樣不構成詐欺取財罪，嘆說「只能說大家眼淚都白流了」。
最後，若非得找條《刑法》來治治裝病網紅的罪，陳宇安說最有可能的是她盜圖這件事，已有違反著作權之嫌，但該罪屬告訴乃論，也就是說要被盜圖的人自己提告，並經檢察官開啟偵查後，法院才能進行審判的犯罪。