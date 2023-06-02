超商結帳還在用現金？內行「1招」每月倒賺300元：不知道超虧
台灣便利超商密度非常，因為有其營業時間24小時以及東西應有盡有的特性，成為不少民眾日常生活中不可或缺的店家之一，然而隨著科技的發達，就有網友發現，如果使用「橘子支付」在7-11付款的話，每個月可以領到回饋高達200元，對於常常去7-11的人來說簡直不要太美好！而如果加上全家回饋的話，最高可以領到300元的回饋，根本是小資族一大福音。
記者張嘉哲/綜合報導
有網友在PTT「省錢版」貼文指出「前天橘子支付公布六月的7-11回饋啦！依然是平日6%+節日6%，節日期間包括618購物節（6月16日至6月18日）、端午節（6月22日至6月25日）、畢業季（6月27日至6月30日），而平日回饋上限150元，而節日回饋上限是50元，也就是說六月最高每個帳戶可以回饋200元！
然而收到的回饋金可以再18天內同樣在7-11消費使用，除此之外，根據「橘子支付」的官方臉書寫下「全家便利商店回饋活動登場！」在即日起到6月13日，到全家消費滿90元並且使用橘子支付付款的話，就可以回饋10%，每帳戶最高回饋$100元零用金！等於愛去超商的人在這個月，就能靠這個倒賺300元，如果去超商還在付現金的人，不如可以下載APP來領取回饋！
而《NOWnews》記者也實際在昨天晚上到7-11使用橘子支付消費結帳，總計單次結帳金額花費170元左右，結果才剛刷過，系統立刻回饋6％到帳戶，也就是10元，用戶下次結帳就能直接使用該筆10元的回饋金，真的是相當便民又省錢，常逛7-11、全家的你千萬不要錯過這個資訊，既方便每個月又能賺錢，實在佛心。