獨／《PEAK TIME》冠軍拿3億飛台灣辦活動！爆4參賽團同天來搶人

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節目參賽者共分成23組，包含剛出道知名度不高的新秀、現役男團，以及因為入伍、經紀公司合約問題中止活動等藝人，節目根據情況分成「新人部門：出道不足一年，充滿熱情和衝勁的新人組合」、「推進器部門：出道至少一年以上，藉參賽提升認知度及實力的現役組合」、「暫停活動部門：因軍白期，或與所屬經紀公司的合約結束而暫停活動，以及已解散的組合」、「一人團體部門：因原組合其他成員已重新出道、正在服兵役或已退出演藝圈，無法以組合名義參賽，鼓起勇氣獨自挑戰的個人參賽者」等，只要進入前六強就能獲得巡迴演唱會的機會，冠軍團則能拿到3億韓元（約台幣707萬元）獎金、發行專輯與全球發表會的獎勵。
節目中最受矚目的就屬「打工團」VANNER，錄影時成員泰煥、GON、慧成、Ahxian、泳光已出道3年，但他們出身小公司、資源不足的關係，所以不紅、表演機會不多，公司包含老闆在內僅有6人，隊長泰煥要兼任公司行政事務，而為了養活自己，成員必須透過當外送員、在辣炒年糕店、咖啡廳工作賺取生活費，連公司代表都兼差代駕。成員常因沒收入，思考是否放棄舞台，但他們仍希望能透過節目奮力一搏，因此利用下班後的凌晨時段練習，讓在場評審聽了既敬佩又心酸；VANNER表示很珍惜表演機會，努力呈現好歌喉與精湛舞蹈，週週比賽都令評審感動落淚，並蟬聯數週全球粉絲投票排行榜冠軍，VANNER最終成功拿下第一名得到3億獎金、世界巡迴演出的機會，也確定要在7月15日來台。
除了VANNER，參賽的亞軍團MASC成員熙宰、IREAH自組的SEVENUS，以及第六名的M.O.N.T兩位成員Bitsaeon、Roda，將隨VANNER一同來台舉辦《PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T》粉絲見面會，活動將於7月15日晚間7點在TICC舉行，對於能來台灣開唱，3組藝人表示：「比賽時，我們只能透過社群接受你們的打氣，這次能夠親自來到大家面前，我們非常期待，除了將帶來最精彩的演出外，我們也希望能親自跟所有粉絲答謝，大家的鼓勵我們都收到了！」
VANNER、SEVENUS、M.O.N.T即將來台令粉絲欣喜若狂；但出自節目的大國男兒二代團成員Jay、仁俊、Karam，今也同時宣布來台，巧的是還跟VANNER、SEVENUS、M.O.N.T撞期，同樣都在7月15日晚上7點辦活動，消息讓節目忠實粉絲感到困擾，表示「很難抉擇」，《NOWnews今日新聞》詢問大國男兒的主辦「FU Entertainment」是否有望錯開時段、設法吸引粉絲購票的措施？主辦則回應：「因為藝人時間、場館時間等多方考量，才會選擇7月15日舉辦，還請粉絲們多多體諒。」VANNER、SEVENUS、M.O.N.T的主辦「華藝娛樂」對此表示：「兩方都是很棒的活動內容，以及都是用心做好演唱會的主辦單位，因此沒有比較問題，只有各自怎麼把最棒的內容，呈現在所有來到現場的粉絲面前這件事。相信所有演出的歌手，也是朝這目標努力準備中。」
根據記者採訪結果，主辦單位事前並不知道會撞期，主辦都是透過旗下窗口接洽買秀事宜，依照藝人行程與場地的檔期而決定活動的時間地點；假設提早知道撞期，仍須考量藝人、場地檔期等問題，因「撞期」而錯開辦活動的機率相對較低；主辦也對於此「巧合」感到震驚，真心希望各團粉絲能夠見諒。
此外，韓國男團VERIVERY今也宣布7月22日來台，下午2點跟晚間7點半在台北三創生活園區Clapper Studio舉辦《2023 VERIVERY FAN-CONCERT [DREAM SHOP] in TAIPEI》粉絲見面會，門票分為3880元、2880元，6月4日下午1點14分在ibon售票系統、機台同步販售。更多日後訪台日韓藝人行程表，可點此查詢。