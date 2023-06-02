日本拉麵上桌太燙！她「1舉動」遭轟出店外　眾嘆：要有心理準備

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而日前沙花叉意外到了一間看起來十分正統的拉麵店用餐時，發現送上來的麵實在太燙，因此就先向店家詢問「是否有小碗」能分裝散熱，結果店家則回「沒有那種東西！」
沙花叉無奈之下只能呆坐在位置上，等麵涼一點再開始吃，結果店家卻又開始催促「趁熱快點吃吧！」然而沙花叉則表示「太燙我真的沒辦法吃」。不過店家仍不斷要她趕快吃，無奈之下，沙花叉就拿起水杯，把裡面的冰水倒入麵中。沒想到這一舉動，店家人員卻直接暴怒大喊「妳在幹什麼？請妳直接離開」。就這樣，沙花叉被店家趕出門。
事後沙花叉在實況上分享這段經歷，她雖能理解店家「想讓客人在趁熱、想在調配好的比例下」品嘗到美味拉麵的想法，但沙花叉也認為「當我點完餐要吃的時候，這碗麵就是我的東西了，而且是店家要我趕快吃，又不給小碗分裝，（加冰水）也是逼不得已」，兩邊價值觀相互衝擊的結果就是如此。
而這段遭遇也掀起熱議，多數粉絲則認為雙方的作法都有些瑕疵：「倒冰水店家生氣可以理解，但給個空碗讓客人用很難嗎」、「店家有問題，要別人趕著吃又不給解決方案」、「日本這種拉麵店，都是專注食物上，不是作服務的，要進去要有心理準備」、「加水進湯感覺是不太禮貌」。