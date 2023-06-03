黃仁勳勁敵！外媒點名「台南同鄉狠角色」：她想奪走AI王冠

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇姿丰在上任第2天，就透過電話會議對沮喪的員工們喊話「我相信我們能打造出最好的產品」，她要求員工只做三件事情「創造偉大的產品、加深客戶信任、簡化公司」，蘇姿丰表示「只做三件事就是為了保持簡單，如果是5件事、10件事，那就很難做好了」。
蘇姿丰要工程師們專注在擊敗英特爾的晶片，但這可能要花上好幾年才有成績，所以她決定優先發展名為「Zen」的新晶片架構，並在2017年推出時獲得成功。「Zen」的計算速度比AMD過去的設計快了50倍以上，同時也向業界證明AMD已經度過了難關，到了2020年第三代「Zen」推出時，它的速度已經是市場上的領導者，也是AMD所有處理器的基礎。
後來英特爾出現製造延誤問題，蘋果不繼續使用其晶片導致開始走下坡，蘇姿丰把握機會與聯想、SONY等筆電製造商及谷歌、亞馬遜達成交易，光是去年谷歌和亞馬遜的大型資料中心就為AMD帶來60億美元的營收，雖然年營收236億美元仍不及英特爾630億美元，但AMD從矽谷搶走伺服器晶片市佔，又收購半導體公司賽靈思，讓股價在蘇姿丰上任9年中飆了30倍，
蘇姿丰也成為過去幾年標普指數公司中薪資最高的CEO之一，2022年領了3020萬美元的薪水，她在這些年已累積7.4億美元的財富，未來AMD的發展可以說是讓外界相當期待。