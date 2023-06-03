網友公認「最可惜諧星」！20年前稱霸電視圈 42歲現況意外曝光
演藝圈大家庭不論是影視歌總是「長江後浪推前浪」，每一年新人輩出，身為前輩的明星們總有一天也會被取代或者引退，時代變化、流行趨勢都一直在改變。然而大家還記得綜藝諧星「如花（林雅惠）」嗎？過去她從吳宗憲的綜藝節目發跡，20年前可以說是最紅的諧星之一，時至今日在YouTube上都還留存當年搞笑片段，不少網友還是會翻出來回味，認為如花可以說是「演藝圈最可惜的諧星」，而42歲的她近日也被明星好友曝光近況。
記者張嘉哲/綜合報導
前女團「女F4」成員葉庭蓁（Amy）日前在IG更新動態，分享與藝人黑面工作的日常，而在配圖當中竟然意外出現令人懷念的諧星「如花」身影，只見貼出的照片，如花穿著粉紅色的外套，頭部綁著包包頭，看起來氣色還不錯。而藝人黑面也有在臉書開直播如花當時表演過程，親切力依然十足，也逗樂不少賓客，在工作上依舊是非常的敬業。
回顧，如花的發跡節目，就是在2003年10月時，錄製憲哥的節目《綜藝最愛憲》，其中一個單元「一見你就笑」，當時如花被化妝扮醜，替許多藝人明星洗頭或者按摩，憲哥會透過隱藏式耳機下達指令，達到整人的效果，由於指令都相當好笑，動作也很浮誇，像是「抓胳肢窩後繼續幫藝人洗頭」或者是「頭戴絲襪讓工作人員用力拉扯」等等都是經典，讓敢秀的如花一夕之間紅遍大街小巷。
後來如花在短短三年可以說是稱霸綜藝節目的「最強諧星」，各家的節目都力邀她上節目，不過好景不常，2007年因為爆出酬勞糾紛之後，就慢慢淡出螢光幕，在那幾年間如花徹底從電視圈消失，轉而被拍到在麵包店打工、在檳榔攤幫忙賣檳榔等等。
然而2019年，如花錄製節目《麻辣天后傳》，分享了當年與經紀人的故事，目前靠接各大秀場的主持活動維持生計，景氣好的時候收入還是非常不錯，不過已經不願意再回演藝圈扮醜，近年也有再度上憲哥的《綜藝大熱門》節目回味，透露當時上節目一個月就身價飆漲，從錄製一天節目500到800元，到一個月後來一天就是4萬塊，漲幅相當驚人，可見當時如花的火紅程度。
不過仔細觀看YouTube上如花過去在節目上表現，即便已經過了20年，還是有不少觀眾會重新回味如花敬業的搞笑功力！認為在這個社群力爆發的年代，如果如花現在在演藝圈還有一片舞台，相信能看到更多優秀的搞笑作品，著實有些可惜。