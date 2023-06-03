面試秒錄取被問「何時能上班」！正解80%人回錯：薪水變超低
來到六月鳳凰花開的季節，又到了大學生畢業的季節，不少新鮮人即將踏入職場，對於很多人來說「職場面試技巧」還有很多摸索的空間，然而在職場的老鳥，肯定知道，在面試當中，任何一個問題都要謹慎地回答，往往一個閃神或者不注意，到手的工作可能就溜掉。而就有網友分享自己面試時候被錄取，但當被問到「何時能上班」時，卻因為回錯話，導致自己工作飛了，引起廣大熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「投了很多履歷也面試了很多家，終於面試到一間主管當場錄取我，問我什麼時候可以上班，我回『因為還有別家公司要面試，過幾天再回覆他』，事後決定去錄取的公司，打電話給他們主管之後，主管竟然說我的個性不適合......我真的非常生氣，後來幾家公司打給我要面試我都拒絕了，結果現在被打槍，這樣錄取又拒絕是合理的嗎？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「.......沒到手的實質錄取通知前，一切都是假的，他們找到比你更適合人選你就淘汰」、「當面錄取還說要去其他公司面試，真的是新鮮人耶」、「你應該跟他說大約一星期，趕快去面試其他家做出決定」、「怎會跟當場錄取的主管說要去其他家面試，人家面試到其他人當然放生你」、「太老實了啦www如果我是老闆，會覺得妳也不是非常想來我公司上班」。
而事實上，根據104人力銀行「面試QA」的專區，就有一題提到「如果面試最後被問到何時能上班時，應該如何回答？」其實正解是「兩週到一個月，是最安全妥當的」，一方面讓新公司確認你的心意，你開了期限支票，他們也不用再去找人才，二方面也理解你是一個懂得交接重要性的人」。
而除了上述的回答方法之外，過去也有一名公司HR在PTT分享，表示最佳回答方法就是「面試日開始計算兩週內的時間」即可，新鮮人有八成最常犯的錯誤就是為了趕快有工作，回應主管「一切配合公司」、「任何時候都可以」，這不難看出為何很多新鮮人薪水非常低，因為當你回答出這樣的答案時，表示「你可能迫切需要這份工作」、「你沒有其他公司可以選擇」，如果現在你的薪資非常低，或者漲幅空間也都非常有限，那非常有可能你在面試的最後，已經洩漏你的底卻還不自知！