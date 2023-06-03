蔡阿嘎嘲笑日本5名店難吃！在台日本人發聲了　真實分析被狂讚

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本人的歐吉桑逐一分析，表示像是影片出現的「吉野家」，吉野家的米比較乾燥的，所以他們的米不好吃可能是事實的，不過我們日本人沒有那麼重視吉野家的米，因為牛丼的主角是牛肉，只要牛肉很好吃，大部分的日本客人會滿意！重點是那麼便宜的牛丼，吉野家採用成本更貴、品質更好的米，其實有點難吧？我們日本人佩服的是吉野家的「企業努力」。
第二家「名代富士蕎麦」，東京旅遊時候到處都出現的連鎖麵店，他們開了差不多130家店，的確他們沒有好吃，但是不好吃不一定沒有魅力，有些人可能不能理解這邏輯.....但是「我回來日本時候，還是要去吃富士蕎麦的麵，每次覺得沒有很好吃, 但是吃完之後讓我非常滿意」。
日本人的歐吉桑說「這就是他給予日本人的一種低調跟安心感，名代富士蕎麦就像是睡衣，不適合外國的旅客，提供這麼便宜的價格，到處都有營業的店，凌晨、早上都有營業的方便性，在城市過生活的日本人來說他們還是可靠的店」。
其他上榜的餐廳，日本人的歐吉桑也同樣有提及，像是家庭餐廳「Dennys」，就是一個可以讓外國旅客有帶小孩來用餐的地方，料理豐富、大聲聊天也沒有問題，日本走路時候很累的話，可以利用他們一邊休息一邊吃飯；最後的「なか卯」我還真的沒有遇過覺得不好吃的人，日本人的歐吉桑表示「親子丼（雞肉蛋蓋飯）超好吃」！只能說根本不是地雷店，甚至有興趣的人，到日本旅遊都可以吃吃看。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「感謝日本人專業分析！下次去一定吃吃看！」、「感謝歐吉桑專業分析！超讚」、「這些是日本基層的精神糧食，沒這些好店家，上班族一個頭兩個大」、「以前旅居日本三年多，超喜歡名代富士蕎麦，東西便宜又方便，雖然稱不上絕頂美食，卻照顧了很多日本人的胃」、「我覺得日本吉野家超好吃餒！比台灣好吃很多，還有季節限定的菜色」。