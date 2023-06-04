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中鋼非主管「年薪破200萬元」遠超台積電　開缺243人！上車時程曝

▲中鋼公司年度招考243人，非主管年薪破200萬元，中位數222.6萬元，比台積電同年中位數的185.1萬元還要高出許多，引發討論。（圖／記者黃守作攝）
▲中鋼公司年度招考243人，非主管年薪破200萬元，中位數222.6萬元，比台積電同年中位數的185.1萬元還要高出許多，引發討論。（圖／記者黃守作攝）

記者徐銘穗/綜合報導

鋼鐵龍頭中鋼（2002）因應產線及退休人力需求，公開招募243名新進人員，簡章曝光後，有眼尖的民眾發現，中鋼2021年非主管職平均薪資達236萬，中位數則達222.6萬，比台積電同年中位數的185.1萬元還要高出許多，掀起熱議。

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中鋼公司行政部門副總經理黃一中日前受訪表示，為因應生產線及退休人力需求，今年將公開招募243名新進人員，包括師級職位59名、員級職位184名。簡章中明載「中鋼人」薪資福利，員級月薪3萬元起、師級月薪4萬元起

▲中鋼公司招募新世代中鋼人，將招募243名新進人員。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼公司招募243名新世代「中鋼人」，即起開放線上報名至6月14日下午5時止。（圖／記者黃守作攝）

簡章也明載，中鋼新人到職前7年，年年都有調薪機會，調幅最高8%，近10年每年平均調幅約2.4%，每年有1萬6000元福利金、6000元旅遊補助、5500元四節代金及1000元生日禮金。今年畢業生最想進入的夢幻企業，中鋼名列前矛

不過，更驚人的是中鋼秀出引自「公開資訊觀察站」最新資料，佐證其優異薪酬，2021年非主管職平均薪資，達236萬元，雖然比台積電同期的242.5萬元略低了一點，但該年度中鋼中位數員工薪資卻高達222.6萬元，遠比台積電的185.1萬元高出37.5萬元

▲中鋼2021年非主管職平均薪資中位數達222.6萬，比台積電同年中位數的185.1萬元還要高出許多（圖／取自中鋼甄試簡章）
▲中鋼2021年非主管職平均薪資中位數達222.6萬，比台積電同年中位數的185.1萬元還要高出許多（圖／取自中鋼甄試簡章）
中鋼非主管職年薪破200萬元在PTT引發討論，原PO驚呼，「這已經不是鐵飯碗了，根本是鑽石飯碗」，並說南部透天厝一棟2000萬元有找，認為中鋼職缺「在高雄根本pr99了吧！然後見紅就放！羨慕！」。

不少網友羨慕中鋼高薪，留言說「非主管薪水中位數年薪223萬，真想去」、「真爽」、「好好，想進去」，但也有網友說「考試好像很難」、「可是裡面環境不是很舒適」、「很難進去啦，懂得就懂」。

▲台積電2021年非主管職平均薪資達242.5萬元，中位數為185.1萬元。（圖／取自公開資訊觀察站）
▲台積電2021年非主管職平均薪資達242.5萬元，中位數為185.1萬元。（圖／取自公開資訊觀察站）
也有人點出中鋼2021去年的高薪癥結，直指「拿50年來唯一一次大賺當噱頭，還一堆人信」。而根據「公開資訊觀察站」資料顯示，中鋼2021年非主管職年薪中位數為236萬元，但2020年是119.5萬元，兩年就差了116.5萬元。

而中鋼招考243人，即起至6月14日下午5時前採線上報名，初試的筆試7月27日將在高雄中山大學登場，10月13至30日在中鋼公司進行複試，11月10日發錄取通知。

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