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找到One Piece！「綠綠」公司做3年　他爽領千萬「171個月薪水」

▲網友在Dcard上分享，自己在「綠綠公司」工作3年，爽領171個月薪水、近千萬元。網友見「40個月年終」都猜是長榮海運。（圖／長榮提供）
▲網友在Dcard上分享，自己在「綠綠公司」工作3年，爽領171個月薪水、近千萬元。網友見「40個月年終」都猜是長榮海運。（圖／長榮提供）

記者徐銘穗/綜合報導

長榮海運（2603）股東會日前落幕，會中通過發放19.18億員工酬勞，平均每人60萬元入帳。一名員工日前分享，他在長榮待了3年，月薪加獎金、年終，總計等於領了171個月薪水，賺了快1千萬元，讓一片網友羨慕炸：「都想轉行了！」不過，也有自稱是長榮海運員工的網友跳出來，質疑原PO內容真偽。

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原PO日前（5/31）匿名在Dcard上發文「我這三年領了171個月的薪水」，開頭先報喜訊「今天年中獎金有入袋了」，表示自己從2020年中入職，到今年剛好滿3年，「領了10+4+40+10+60+11=135個月，加上3年36個月，等於領了171個月的薪水」。

▲有網友提醒，船員不適用長榮海運超高年終與年中獎金，「不要傻傻被騙上船」。（圖／長榮海運提供）
▲有網友提醒，船員不適用長榮海運超高年終與年中獎金，「不要傻傻被騙上船」。（圖／長榮海運提供）
他說，雖然獎金都是以底薪計算，「但除了新人，大家都5萬以上」，並總結3年來賺了將近1千萬元，直呼「雖然不比科技業 但絕對不錯了」，不過他也透露，「盛世將在今天劃下句點」。原PO最後也不忘吶喊「我愛綠綠」，並在留言更新說他將從公司賺到1/3的錢拿去投資，「又賺了15%」，再次感謝公司。

工作3年領171個月薪水超爽經歷引發網友熱議，原PO雖然沒言明公司名稱，但不少人一見「年終40個月」就直指綠綠公司是2603長榮海運，紛紛留言「都想轉行了」、「我上輩子沒燒好香，這輩子不夠努力，所以與我無緣」、「大航海時代的得利者，已羨慕恭喜你們找到One Piece」。

▲網友統計，長榮海運員工近2年內共4度「被錢砸醒」。（圖／翻攝PTT）
▲PTT網友統計，長榮海運員工近2年內共4度「被錢砸醒」。（圖／翻攝PTT）
有網友提醒，「長榮海運，然後船員沒有，船員沒有，不要傻傻的被騙上船了。」也有名長榮海運員工質疑，「2020年中開始，要怎麼領到10啊，2020年的年中分紅也沒有4啊，再來，如果您真的是天選之人，那後半段應該會是：4X + 10 + 6X + 15，因為我是，你要炫耀還要多加油喔！」不少人附和說「個人覺得他不是員工，比較像反串，文中很多數字都不正確」。

先前曾有PTT網友統計，長榮海運員工近2年內共4度「被錢砸醒」，依序是2021年12月底宣布發「40個月年終」、2022年3月再發「10個月年中獎金」、2022年12月豪發「45個月年終」，以及今年5月底平均每人拿60萬元的年中獎金。

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