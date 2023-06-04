33歲影后曬20歲嫩照被問「這哪位」 2無敵妝容洩高雄辣台妹真身
33歲影后李又汝以《無主之子》拿下2021年、第25屆亞洲電視大獎（Asian Television Award）最佳女主角獎，她搭上社群正夯的「#秀出你的20歲」熱潮，今（4）天在臉書曬出她的20歲辣照，自嘲「超細眉+假睫毛，就是高雄辣台妹呀，實在太可怕！」她也說當年是和老公交往的第1年，「原來我老公喜歡辣台妹」。
記者徐銘穗/綜合報導
在高雄出生的李又汝(本名李靖茹），2006年參加《我愛黑澀會》出道，藝名為「檸檬」，後演出《廉政英雄》時期，藝名改用本名李靖茹，直至2016年初才改為現今藝名李又汝，去年與交往多年的圈外男友結婚，除演戲外，她也曾與幾位音樂人共組「Dream House樂團」，擔任主唱 。
李又汝在臉書擁有22萬名粉絲，搭上社群正夯的「#秀出你的20歲」熱潮，今（4）天在臉書曬出4張她的20歲辣照，首圖是號稱能將人拍得宇宙瘦的上帝俯角照，只見她頂著中分中長直髮，大秀玲瓏有緻的好身材，臉上掛著當年辣妹標配的「超細眉」與「假睫毛」。
貼文一出後引發粉絲討論，以三立八點檔戲劇《牽手》「呂安娜」一角走紅的女演員黃瑄跑來留言，問說「這哪位啦！」女主播鄭亦真也留言說「109辣妹」、「修哥為什麼這麼會凍齡！他484穿越」。
不少粉絲都認為，李又汝的20歲裝扮有點超齡，紛紛留言「怎麼感覺以前感覺比較成熟欸」、「年輕時是辣妹欸！現在是清秀又有女人味！讚」、「這是誰啊？太辣了」、「年輕時大家都喜歡裝成熟」，但也有鐵粉大讚「好年輕，現在是成熟美」，惹得李又汝親回說「你是第一個說年輕的」。