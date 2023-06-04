蔡阿嘎拍片酸日本5名店！旅日達人「去過這間」點評：真的不好吃
YouTuber蔡阿嘎日前以「日本5家超難吃的連鎖地雷店」為主題上架新影片，不僅在店家內大肆批評口感，甚至多人共點一份餐點，結果影片遭到炎上，不少網友認為相當失禮，直言「丟臉丟到國外去」，蔡阿嘎也為此道歉並且下架影片。對此日本旅遊達人林氏璧也提及，自己過去也寫過東京的雷餐廳整理文章，其中有被蔡阿嘎點名的「なか卯」，他也認為「真的不好吃」，但他強調，味覺是非常主觀的，取決於許多因素，「別人的雷不一定是你的雷」。
記者張志浩/綜合報導
林氏璧昨（3）日針對蔡阿嘎事件發表看法，他提及，味覺是非常主觀的，取決於許多因素，別人的地雷，也許是你的私藏名店，別人推薦的必訪名店，也許是你的地雷，餐廳本身是否品質有變， 點的是哪一道菜，你當天的旅伴還有心情，當然都可能影響你的味覺，「所以如果你的愛店被批評也請放寬心！別人的雷不一定是你的雷，你的必不是我的必，大家參考一下就好。」
林氏璧接著舉例，在這波被點名的「なか卯」，自己當年也有把它寫進去，林氏璧說，「我這輩子就只有在10多年前吃過一次在日本橋附近的分店，但真的覺得很不好吃，我從小就很好養的，因此就再也沒有給他第二次機會了。不過林氏璧也表示，後續自己也聽聞很多朋友推薦這間連鎖餐廳， 其中不乏住在日本的朋友，「我想每個分店的品質可能也有差， 又經過了這麼多年，是不是應該再給他一次機會呢？」
過去林氏璧寫過一篇東京的雷餐廳整理，他強調，主要是想換個角度來給予旅遊建議，「哪些東京的美食是你去了覺得大失所望，覺得不應該浪費時間去，可以有更好選擇的呢？看多了正面推薦，來個防雷推薦應該也是很有趣的。」呼籲民眾在討論或評價一間餐廳時，可以抱著開放和寬容的態度。
針對影片被大肆批評的結果，蔡阿嘎昨日已下架影片，並透過限時動態和2分半的影片致歉，承諾「往後會再更謹言慎行」，並強調自己沒有逃避，會接受網友指正，未來會虛心檢討，持續針對影片內容改善調整。