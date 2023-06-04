都是國中畢業！小S二女兒被誤會「大學畢業」 左左右右可愛不變
時值六月畢業季！當年唱跳韓國女團Crayon Pop《bar bar bar》爆紅的台灣雙胞胎女團「左左右右」，日前在臉書粉專曬出2人國中畢業照，粉絲大讚「可愛不變」。而同樣是今年國中畢業生的小S二女兒Lily（許韶恩），在IG貼出穿學士服跳舞的影片，1天不到就吸引3.6萬人按讚，糗被誤會「大學畢業了，真快」。
記者徐銘穗/綜合報導
對自己身材超自律的Lily曾在IG限時動態中回答粉絲提問，大方公布自己當時的身高165公分、體重43公斤，被問到如何自律，她回說：「一定要知道自己想要什麼，不可以被『放鬆一天』誘惑」，要訂下目標並努力堅持下去。
Lily昨（3）在IG曬出一段穿學士服，跳著鼓鼓（呂思緯）新歌《他一定喜歡你》的舞蹈，且隱約露出了那雙筆直鉛筆腿，而貼文曝光後，立刻獲得3.6萬人按讚，並祝福「畢業快樂」，不過一定是學士服讓人誤會了，有網友竟留言說「大學畢業了，真快！」
「畢業了，Happy graduation. I’ll miss you guys」Lily在文中寫下感言，媽媽小S看完後也在留言區獻上祝福，「恭喜我的2寶貝」，母女互動非常甜蜜，而MV男主角ALL IN 5林裕城也留言祝福，「畢業快樂」。
而台灣最出名「雙胞胎女團」之一的「左左右右」，她們曾4度登上美國電視脫口秀節目《艾倫秀》，但最近5年「消失」演藝圈專心唸書。左左右右粉專也在前（2）天貼文他們的國中畢業照，讓不少看著她們長大的粉絲們感嘆說「真快！網路一路看她們長大，一轉眼邁入高中階段了」、「還是一樣可愛」、「恭喜兩位可愛妹妹，國中畢業囉！」