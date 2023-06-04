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瀕臨絕種團剩一人！Vtuber十五號、歐貝爾宣布將畢業　時間點曝光

▲台灣 VTuber經紀公司春魚工作室昨（3）日晚間發出，旗下「瀕臨絕種團」成員十五號、歐貝爾以及「終端少女」平平子的畢業公告。（圖／十五號、歐貝爾、平平子頻道）
▲台灣 VTuber經紀公司春魚工作室昨（3）日晚間發出，旗下「瀕臨絕種團」成員十五號、歐貝爾以及「終端少女」平平子的畢業公告。（圖／十五號、歐貝爾、平平子頻道）

記者潘毅/綜合報導

台灣 VTuber經紀公司春魚工作室昨（3）日晚間發出，旗下「瀕臨絕種團」成員十五號、歐貝爾以及「終端少女」平平子的畢業公告，三人也各自在當晚的直播中向粉絲親口進行告知，消息也再度引發大批粉絲震撼。

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Vtuber產業近年在各國都蓬勃發展，然而人員流動的速度也相當迅速，時常聽到Vtuber直播主宣告畢業的消息。在5月27日時，春魚工作室旗下「惡獸時代」成員阿爾姿也宣布畢業。

▲「瀕臨絕種團」十五號宣布畢業，在6月30日後結束直播。（圖／Twitter@春魚工作室）
▲「瀕臨絕種團」十五號宣布畢業，在6月30日後結束直播。（圖／Twitter@春魚工作室）
沒想到又過幾天，昨（3）日晚間春魚工作室再度魚推特上發布畢業公告，包含平平子、歐貝爾將在7月30日正式結束直播畢業，「瀕臨絕種團」十五號則更早畢業，將在6月30日結束直播。

▲平平子畢業後，過往頻道影片內容將轉為私人隱藏。（圖／Twitter@春魚工作室）
▲平平子畢業後，過往頻道影片內容將轉為私人隱藏。（圖／Twitter@春魚工作室）
春魚工作室旗下「瀕臨絕種團RESCUTE」以台灣瀕臨絕種動物擬人為虛擬主播，成員共有3人，分別為「石虎」十五號、「歐亞水獺」露恰露恰、「台灣黑熊」歐貝爾，但隨著十五號、歐貝爾畢業後，瀕臨絕種團將只剩下露恰一人。

「終端少女」平平子是春魚工作室第一位VTuber成員，而春魚工作室經過與平平子本人討論後宣布，未來平平子畢業後，過往頻道影片內容將轉為私人隱藏；歐貝爾、十五號兩人的頻道則會把影片內容全數留給觀眾紀錄，未來也將有機會以特別來賓身分重新參與工作室的大型演出。

▲歐貝爾將在7月30日正式結束直播畢業。（圖／Twitter@春魚工作室）
▲歐貝爾將在7月30日正式結束直播畢業。（圖／Twitter@春魚工作室）

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