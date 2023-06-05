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台灣YouTube五月抖內榜曝！宅神吸71萬元拿第1　這頻道暴衝進前5

▲台灣YouTuber五月斗內榜，宅神吸71萬元拿第1名，TVBS旗下的《新聞大白話》更是搭電梯攀升253名，來到第5名。（圖／記者徐銘穗攝）
▲台灣YouTuber五月斗內榜，宅神吸71萬元拿第1名，TVBS旗下的《新聞大白話》更是搭電梯攀升253名，來到第5名。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣YouTuber五月「斗內」（Donate，捐獻）榜大公開，連續蟬聯2個月冠軍的「館長」陳之漢，被「宅神」朱學恆擠下寶座。朱學恆五月海撈超過71萬元，遠超其斗內榜死敵、第2名陳之漢將近45萬元之多，值得觀察的是2個政治相關頻道擠進前5強，其中TVBS旗下的《新聞大白話》更是「搭直達電梯」攀升253名，來到第5名。

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根據YouTube分析網站「playboard」資料顯示，先前3、4兩個月斗內榜前名5至少有3到4名是遊戲實況主或Vtuber，但隨著2024總統大選選舉，民眾黨、民進黨與國民黨人選底定，選舉逐漸開始邁向白熱化，也讓YouYube斗內榜在五月出現巨大變化。

▲黃珊珊選前之夜造勢活動。（圖／記者林調遜攝，2022.11.25）
▲選舉議題在YouTube上愈來愈熱。圖為黃珊珊去年台北市長選舉選前之夜造勢活動。（示意圖／記者林調遜攝，2022.11.25）
除了四月斗內榜第2名的朱學恆，五月收到的斗內金額暴漲超過41萬元，來到71萬多元，被逼退到第2名的陳之漢收到的贊助金則縮水11萬多，五月僅吸26萬多元。

第3名是前5強中唯一上榜的Vtuber「Cygnus ch. 熙歌」，吸22萬多元贊助金，她五月曾在春魚工作室的「VTuber報新聞」企劃中擔任新聞主播。第4名是民眾黨自媒體《民眾之聲》，較上月上升了12名，收近22萬元。

第5名則是TVBS旗下的《新聞大白話》，先前都不在100強名單中，五月宛如搭了直達電梯，一口氣攀升253名，來到第5名，笑納的「斗內金」達21萬7884元。

▲TVBS旗下的《新聞大白話》一口氣狂衝253名，來到第5名。（圖／PLAYBOARD網站）
▲TVBS旗下的《新聞大白話》一口氣狂衝253名，來到第5名。（圖／PLAYBOARD網站）
而在前5強各自最受歡迎影片中，朱學恆「慶祝郭正亮離開民進黨」觀看次數高達24.9萬人次，陳之漢觀看次數最高的影片則是5月1日勞動節的直播，觀看次數達7.8萬人次，「Cygnus ch. 熙歌」則是生日直播，有3.9萬人次觀看。

《民眾之聲》觀看人次最多的是柯文哲參選2024總統宣示記者會，有4.9萬人次收看。而狂衝253名的《新聞大白話》，期觀看人數最多的是5月12日的「百萬訂閱粉絲見面會」，4名美女主播翟翾、錢子、王淺秋、陳諺瑩齊聚一堂，特別來賓是韓國瑜，創下20.3萬觀看人次成績。

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