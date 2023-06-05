台灣YouTube五月抖內榜曝！宅神吸71萬元拿第1　這頻道暴衝進前5

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除了四月斗內榜第2名的朱學恆，五月收到的斗內金額暴漲超過41萬元，來到71萬多元，被逼退到第2名的陳之漢收到的贊助金則縮水11萬多，五月僅吸26萬多元。
第3名是前5強中唯一上榜的Vtuber「Cygnus ch. 熙歌」，吸22萬多元贊助金，她五月曾在春魚工作室的「VTuber報新聞」企劃中擔任新聞主播。第4名是民眾黨自媒體《民眾之聲》，較上月上升了12名，收近22萬元。
第5名則是TVBS旗下的《新聞大白話》，先前都不在100強名單中，五月宛如搭了直達電梯，一口氣攀升253名，來到第5名，笑納的「斗內金」達21萬7884元。
而在前5強各自最受歡迎影片中，朱學恆「慶祝郭正亮離開民進黨」觀看次數高達24.9萬人次，陳之漢觀看次數最高的影片則是5月1日勞動節的直播，觀看次數達7.8萬人次，「Cygnus ch. 熙歌」則是生日直播，有3.9萬人次觀看。
《民眾之聲》觀看人次最多的是柯文哲參選2024總統宣示記者會，有4.9萬人次收看。而狂衝253名的《新聞大白話》，期觀看人數最多的是5月12日的「百萬訂閱粉絲見面會」，4名美女主播翟翾、錢子、王淺秋、陳諺瑩齊聚一堂，特別來賓是韓國瑜，創下20.3萬觀看人次成績。