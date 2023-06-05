蔡阿嘎拍片酸日本5名店！她看「道歉影片」不挺：裝傻做表面
YouTuber蔡阿嘎日前上架新影片，以「日本5家超難吃的連鎖地雷店」為主題，結果影片曝光後遭到炎上，不少網友認為相當失禮。蔡阿嘎事後先下架影片後，發布限時動態道歉，眼看風波越燒越大，臨時拍片帶領團隊鞠躬道歉，不過道歉內容還是不被許多人買單。對此，有鄉民女神之稱的桃園市議員黃瓊慧就在臉書表示「根本看不到真心的道歉，只是在裝傻做表面」。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧蔡阿嘎影片的內容，影片以「日本5家超難吃的連鎖地雷店」為主題，一共介紹日本當地五家連鎖店家，不僅在店家內大肆批評口感，甚至多人共點一份餐點，受批評的部分還包括在影片中蔡阿嘎直接說明「他們聽不懂啦！」以及拍攝過程都沒幫路人打馬賽克等等，被網友痛批是「丟臉丟到國外去」，事後蔡阿嘎下架影片並且拍片道歉，但話題仍然延燒整個週末未平息。
對此，桃園市議員黃瓊慧就在臉書表示，蔡阿嘎的道歉影片內，一直用「我以後會更注意」、「這個點是我們疏忽了」、「沒注意到當地文化」、「以後會更加注意用字遣詞」的語句，看起來像在道歉，實際上根本在假掰裝傻做表面，看不到真心道歉的誠意。
「倒不如大大方方承認你們就是為了吸引大家眼球、關注，所以用了過度誇張的言語來拍影片會怎樣？老實的面對自己很難嗎？」黃瓊慧說「要是沒有被網友出征、你們根本就不會道歉還沾沾自喜，這已跟你百萬YT的身分無關，任何人出國之後的一言一行代表的就是台灣，而這種在國外丟臉、然後還拍片來貶低訕笑、甚至說出『難吃就直接罵沒關係啊，這邊的人聽不懂』這種話，讓跟他一樣身為台灣人的我覺得非常丟臉」。
黃瓊慧表示「如果這就是蔡阿嘎的風格、讓他可以穩坐YT始祖寶座，那幸好一直以來我都沒有follow他，影片不是應該好好地說『對不起我們給台灣人丟臉了』、『對於被我們消費嘲弄的日本店家致上十二萬分的歉意』，甚至親自去人家店裡一趟，跟人家親自道歉都應該！整天嘴裡嚷著台日友好，回台後把日本店家說得一文不值，靠嘲笑來賺流量，真的很不厚道」。
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