外送平台越來越少人用了？眾人點破「2大敗筆」：其實很可怕

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貼文一出，不少外送員紛紛出面表示「這麼貴的原因是因為那一區外送員很少，或者是找不到外送員」、「大暴雨的時候外送費就會漲，因為很少外送員」、「漲價就是因為外送員很少的關係，在你點餐的那個區域」、「116的外送費真的乾脆自己去買比較實在」、「我上次點也是嚇到，只點一份餐點加上運費要210元」、「我幫我媽點的，也是一份餐點+運費快200元」。
而不少使用過外送平台的用戶則表示「目前已經卸載了....運費一個月累積真的很可怕」、「運費真的漲太高了，我家附近的店家現在都要59起跳！每天都點一個月要多花好幾千」、「外送費比東西還貴！真的還是自己去買好了」、「東西貴30%還要加上超可怕運費，我已經不用很久了」、「外送是有錢人才能用的....」、「懶惰其實很可怕，食物價差跟運費一個月你至少要多噴5000以上」。
而實際打開台灣目前現有的外送平台，確實跟第一代相比29元、39元的運費相比，現在多數都已經漲到59元、69元都有，幾乎可以是早餐店的一份不錯的餐點，然而近幾年各家都推「會員制」，減免用戶運費的支出，但由於有消費門檻才能折抵運費，變成如果是只有一個人的情況訂閱，消費還要滿額似乎真的也沒那麼划算，未來運費如果持續上漲，用戶開始流失的情況，外送平台從中怎麼取得平衡，想必是一大課題。