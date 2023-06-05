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外送平台越來越少人用了？眾人點破「2大敗筆」：其實很可怕

▲外送平台在過去幾年快速崛起，尤其在疫情期間，不少人不能外出的時候，外送員可以說是滿街跑的狀態。（示意圖／翻攝photoAC）
▲外送平台在過去幾年快速崛起，尤其在疫情期間，不少人不能外出的時候，外送員可以說是滿街跑的狀態。（示意圖／翻攝photoAC）

記者張嘉哲/綜合報導

外送平台在過去幾年快速崛起，尤其在疫情期間，不少人不能外出的時候，外送員可以說是滿街跑的狀態。然而時至今日，你是否發現身邊的朋友以及自己，已經慢慢的不使用外送平台了呢？近日，就有網友討論「外送平台的最大問題」貼文引發共鳴，不少退坑的用戶紛紛出面發表真實看法。

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一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼文指出「氣！不叫了！自己去買來吃比較快」只見貼出的截圖，點了餐廳一份125元的餐廳，不過外送費竟然高達116元，撇開外送平台因為與業者有抽成關係，平台價格肯定比現場購買還要高，外送費竟然逼近一份餐點的價錢，簡直讓人買不下手。

▲外送平台的運費日漸上漲，不少用戶有感紛紛棄坑。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲外送平台的運費日漸上漲，不少用戶有感紛紛棄坑。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，不少外送員紛紛出面表示「這麼貴的原因是因為那一區外送員很少，或者是找不到外送員」、「大暴雨的時候外送費就會漲，因為很少外送員」、「漲價就是因為外送員很少的關係，在你點餐的那個區域」、「116的外送費真的乾脆自己去買比較實在」、「我上次點也是嚇到，只點一份餐點加上運費要210元」、「我幫我媽點的，也是一份餐點+運費快200元」。

而不少使用過外送平台的用戶則表示「目前已經卸載了....運費一個月累積真的很可怕」、「運費真的漲太高了，我家附近的店家現在都要59起跳！每天都點一個月要多花好幾千」、「外送費比東西還貴！真的還是自己去買好了」、「東西貴30%還要加上超可怕運費，我已經不用很久了」、「外送是有錢人才能用的....」、「懶惰其實很可怕，食物價差跟運費一個月你至少要多噴5000以上」。

▲外送平台在近年崛起，路上都能看到不少外送員。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲外送平台因為抽成緣故，食物本身價差問題不說，日益高漲的運費讓不少用戶紛紛棄坑不用了！（示意圖／翻攝自Unsplash）
而實際打開台灣目前現有的外送平台，確實跟第一代相比29元、39元的運費相比，現在多數都已經漲到59元、69元都有，幾乎可以是早餐店的一份不錯的餐點，然而近幾年各家都推「會員制」，減免用戶運費的支出，但由於有消費門檻才能折抵運費，變成如果是只有一個人的情況訂閱，消費還要滿額似乎真的也沒那麼划算，未來運費如果持續上漲，用戶開始流失的情況，外送平台從中怎麼取得平衡，想必是一大課題。

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