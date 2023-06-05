北投牛肉麵爆「抹布水煮麵」！完整影片公開 外送員打臉老闆
北投一家知名牛肉麵店日前被外送員拍到，員工擦拭檯面之後，竟然把抹布水往煮麵的鍋子裡擰，短短幾秒的影片讓眾人看了直呼反胃，沒想到老闆喊冤表示「當時店員在清潔煮麵台，準備換煮麵水，事實根本不是如此！」沒想到外送員再度更新貼文，並且公布完整影片打臉老闆，衛生局也關切此案，將派人前往店家稽查。
記者張嘉哲/綜合報導
日前有外送員在臉書社團「爆怨公社」上傳短影片，表示自己到北投一家麵店取餐時，無意間錄製到店員往煮麵台「擠入抹布水」的畫面，讓該名外送員驚呼「看到當下真的只有反胃可以形容，我是不知道有沒有人能忍受這樣的舉動，至少我不能！打定主意不會再來吃這家牛肉麵」。
然而事後，老闆出面喊冤，由於煮麵水會越煮越稠，因此營業日的下午1點半至2點半間會換煮麵水，強調當時麵杓已經疊起來，代表準備換水，畫面中店員是在做換水前最後的清潔收尾動作，接著就換水了，不可能用那桶煮麵水煮給客人吃，不怕人家來查，同時也將保留法律追訴權。
然而，該名外送員則直接回擊公開影片，表示「抹黑？你要我把後續用同一鍋水煮麵燙小菜的影片一次全部呈現？我有完整總時長約12分鐘的影片，從我到店一直到我取到餐離開，歡迎店家拿出監視器畫面跟我對質！」接著就公開自己錄製到的完整影片，在其中一段影片中，店員先是拿起菜單看一下，接著用抹布擦拭檯面，接著把抹布水擰進鍋裡後離開，接著把食材丟進去後，最後真的有裝進碗裡。
目前店家尚未針對完整影片有最新回應，不過台北市衛生局則表示，衛生局本週會去店家稽查，確認平時作業衛生環境，向當事人或店家了解實際作業情況，若經確認工作程序確實有問題，會先依照規定限期改善，若限期不改善，將開罰6萬到2億元。