蘋果WWDC23明凌晨登場！Reality Pro三亮點再溫習 4直播網址曝光
蘋果開發者大會WWDC23將於明（6）日舉辦，這次發表會有不少外媒指稱會是「蘋果10年來最重要的發表會」，原因在於傳聞許久的蘋果首款頭戴裝置Reality Pro有很大的可能會在明天登場，同時還會有最大尺寸的MacBook Air亮相，當然，5大作業系統也會全部升級。官方也提供4大直播平台，果粉下班後吃飽飯先去睡一覺，準備凌晨同步見證蘋果10年磨刀之作吧！
記者周淑萍/綜合報導
傳聞WWDC23會出現令人驚喜的頭戴裝置Reality Pro，有著蘋果的加持，勢必會擾動頭戴裝置市場，讓各界都萬分期待明（6）日的發表會，此外，還有蘋果最大台的MacBook Air，向來都打著入門機的MacBook Air這次，有往推出15吋大螢幕的機種，此外，還會載入全新晶片的Mac Pro。作業系統的部分針對iPhone、iPad、筆電等對應的作業系統升級，包含：iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、watchOS 10、tvOS 14。
WWDC23 4直播平台
- YouTube：WWDC 2023 — June 5 | Apple
- 蘋果官網：Apple WWDC23直播
- 開發者平台：WWDC23直播
- Apple TV：進入首頁就會看到WWDC23直播訊息