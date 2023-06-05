北投牛肉麵遭改店名灌爆！「抹布水煮麵片」瘋傳 20通電話沒人接
北投一家知名牛肉麵店日前被外送員拍到，員工擦拭檯面之後，竟然把抹布水往煮麵的鍋子裡擰，短短幾秒的影片讓眾人看了直呼反胃，而原先老闆出面澄清表示「只是準備換煮麵水被拍到」，沒想到外送員卻發出完整12分鐘影片神打臉，讓該家北投牛肉麵店的Google評價直接被灌爆，甚至麵店名稱也被改成「抹布拉麵店」。對此，《NOWnews》去電20通電話都無人接聽，據了解，今天該家牛肉麵店突然休息一日。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧本次事件，日前有外送員在臉書社團「爆怨公社」上傳短影片，表示自己到北投一家麵店取餐時，無意間錄製到店員往煮麵台「擠入抹布水」的畫面，讓外送員作嘔揚言拒吃，結果貼文還引出老闆回應，指控外送員抹黑，強調「當時麵杓已經疊起來，代表準備換水，畫面中店員是在做換水前最後的清潔收尾動作，接著就換水了，不可能用那桶煮麵水煮給客人吃，不怕人家來查，同時也將保留法律追訴權」。
沒想到被外送員反擊「抹黑？你要我把後續用同一鍋水煮麵燙小菜的影片一次全部呈現？我有完整總時長約12分鐘的影片，從我到店一直到我取到餐離開，歡迎店家拿出監視器畫面跟我對質！」直接公開12分鐘密錄器的影片，讓大批民眾相當驚訝，用抹布水繼續煮麵、烹飪食材的影片直接被踢爆。
事件延燒後，該間牛肉麵店的Google評價被瘋狂刷一顆星，目前評價已經跌到剩下1.8顆星，除此之外店家名稱也在最後被加上「抹布拉麵店」的字樣，負面聲量瞬間炸開。
而對此事件，北市衛生局已經表示要介入調查，而《NOWnews》今早10點開始致電到店家詢問最新回應，不過打了20通店內電話仍然沒人接，據了解，今天該家牛肉麵店並未開門，顯然受到抹布水事件的影響。至於衛生局稽查結果如何、店家又什麼時候會做出回應以及後續處理，民眾都等著看。