北投牛肉麵用抹布水煮麵！醫揭「吃下肚後果」 轟：真的很不衛生
近日某家北投牛肉麵店被外送員直擊，員工使用抹布擦拭檯面後，竟直接將抹布水往煮麵的鍋子裡擰，隨後繼續把食材和佐料等放入湯中繼續烹煮，讓眾人看了直呼反胃，老闆起出喊冤員工只是在「換水」，怎料外送員將完整影片曝光反擊，目前老闆未再回應；林口長庚醫院毒物科主任、腎臟科醫師顏宗海則強調，雖然抹布中的微生物能透過高溫被消除，但檯面仍有許多灰塵、油漬，有很高機率會導致食用者腸胃不適，這樣的做法很不衛生、也有很多疑慮。
記者張志浩/綜合報導
顏宗海說明，使過過的抹布包含非常多的微生物、灰塵和油漬，當然若煮麵的湯水是非常高溫的情況下，進入裡面的微生物可以被殺死，但其它的「髒東西」可就沒那麼容易被消除，烹煮完成交到消費者手上，就像一顆未爆彈，無法確保食過後不會出現腸胃不適，甚至造成嘔吐、腹瀉等不良反應。
顏宗海表示，若民眾真的在外用餐不幸出現腸胃不適，儘速就醫並釐清事件源頭才能確保自身健康和預防災情擴散；他也呼籲，民眾到餐廳用餐時，還是多少要注意餐廳的環境衛生和廚房人員作業的情況，店家更是應該負起食安和道德的責任，兩方都更加小心，才避免類似事件重演。
回顧整起事件，外送員先是將短短幾秒的影片曝光，老闆接著喊冤表示「當時店員在清潔煮麵台，準備換煮麵水」，第一時間否認外送員指控，強調他們沒有用抹布水煮麵。但沒想到外送員再度更新貼文，並且公布完整12分鐘影片打臉老闆，衛生局也關切此案，將派人前往店家稽查，今（5）日這家北投牛肉麵店也臨時暫停營業，預計明天開記者會統一說明。