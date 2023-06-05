房市／近3年環狀線最熱門是這站　信義房屋揭優勢

天龍國今年「最貴套房」曝光　月租金破4萬元！這3類人愛到搶破頭

▲台北市今年「最貴套房」曝光，是大安區信義路二段上｢法意大樓」的一間11坪套房，月租金破4萬元，具備交通、商業機能、高級物管等優勢。（圖／台灣房屋提供）
▲台北市今年「最貴套房」曝光，是大安區信義路二段上｢法意大樓」的一間11坪套房，月租金破4萬元，具備交通、商業機能、高級物管等優勢。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

台北居大不易，許多人租屋蝸居的費用，可能就是一個上班族的月薪！大安區信義路二段上的「法意大樓」屋齡16年，一間11.57坪的套房，租金約4.05萬元，相當於一個上班族的月薪，換算單坪租金為3505元，是今年截至目前為止，台北市租金單價最貴的套房。

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不過，根據實價登錄歷史資料，台北租金單價最高的套房紀錄保持，是中山區松江路巷內的「法國玫瑰」11樓，坪數約9.3坪，2013年交易月租金3.8萬元、單價4077元。上述「法意大樓」雖奪下今年最貴套房，但仍未打破「法國玫瑰」的單價紀錄。

▲北市大安區信義路二段上的「法意大樓」，一間11.57坪的套房，租金約4.05萬元，換算單坪租金為3505元，是今年截至目前為止，台北市單價租金最貴的套房。（圖／翻攝Google地圖）
▲北市信義路二段上「法意大樓」一間11.57坪的套房，租金約4.05萬元，換算單坪租金為3505元，是今年目前北市單價租金最貴的套房。（圖／翻攝Google地圖）
台灣房屋中正特許加盟店店東李毅甫表示，「法意大樓」位在信義路二段上，鄰近捷運東門站，擁有東門國小、金華國小、中正國中的學區優勢，社區規劃4米5挑高格局，所以室內使用空間比較大，其中套房月租金高達4萬多元，應是還包含管理費，且通常租客大多為被外派來台的外籍人士或高階主管，公司提供租屋補貼。

以中正、大安區來說，總價在2000萬元以下的套房或1房產品受到許多買方青睞，不僅可幫孩子設籍，還可收租投資使用，以該社區平均成交單價約140萬元計算，此套房的投報率約有3%上下。

進一步觀察近5年台北套房租賃交易，包括新美齊PARK259、新東京宅Midtown、基泰之星，法國玫瑰等，都屬於高租金社區，租金單價都在3200元以上。其中又以2021年租賃的中山區「基泰之星」六樓戶，13.24坪，月租金5萬元，以單坪3776元成為近五年新高，若以社區近一年成交均價75~85萬元計算，投報率約5~6%。

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▲近5年台北市租金單價最貴套房統計表。（圖／台灣房屋提供）
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，這類高貴套房集中在中山區，大安區和中正區等區域，多半具備「交通方便」「商業機能」和「高級物管」等條件，主要租賃客層通常非一般上班族，多為中高階白領、外籍人士，或者是富二代因想要獨立生活，而在擁有自宅前暫時短租的選擇。

第一建經研究中心副理張菱育指出，若要購買套房型產品，要留意主建物加附屬建物不到15坪的物件，視為不易轉手的小宅，貸款恐怕僅能貸6~7成，若是10坪以下，有的銀行甚至不承貸，且現在大多數銀行對於小宅利率設在2~2.5%，若想購入小宅投資收租，恐怕還要精算投報率及額外的管理費及維護成本，否則收得的租金幾乎都拿去支付房貸利息。

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