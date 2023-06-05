湯姆霍蘭德鬆口再拍《蜘蛛人》條件 驚喜合體《魷魚遊戲》魏嘏雋
「蜘蛛人」湯姆霍蘭德近日出席活動，與《魷魚遊戲》魏嘏雋驚喜同框，立刻引起粉絲關注！隨著《蜘蛛人：穿越新宇宙》日前在北美上映，湯姆霍蘭受訪表示，最愛的是《蜘蛛人：新宇宙》也很期待去看續作電影！他也鬆口想再拍一部《蜘蛛人》電影，重新詮釋蜘蛛人這個角色。
記者黃雅琪/綜合報導
韓星魏嘏雋因演出《魷魚遊戲》警察而爆紅，近日他與「蜘蛛人」湯姆霍蘭德在品牌郵輪派對活動上合體，魏嘏雋開心曬出兩人合照：「很高興，也很榮幸能遇見你！」照片中的他們穿著都相當隨性，魏嘏雋熱情搭肩湯姆霍蘭德，罕見合體也令粉絲好奇過程到底聊了什麼。
動畫片《蜘蛛人：新宇宙》續作《蜘蛛人：穿越新宇宙》上週末在北美上映3日，隨即開出1.2億美金（約台幣36.98億元）的票房佳績，順利登上北美首週票房冠軍，全球首週票房更拿下2億美金（約台幣61.63億元）。
「蜘蛛人」湯姆霍蘭德受訪表示：「我認為《蜘蛛人：新宇宙》是有史以來最好的蜘蛛人電影。」他形容製片艾咪帕斯卡就像他媽媽一樣，本來要陪她出席首映會，礙於工作撞期才作罷：「我為《蜘蛛人：穿越新宇宙》感到興奮不已，我相信它會不負眾望，我已經迫不及待想看這部電影了！」
此外，湯姆霍蘭德最近也鬆口，想再拍一部《蜘蛛人》電影：「我認為只要我們能夠公平對待彼得帕克，只要我們能不斷提升讓電影更好、讓它們更有意義，那麼我就會再演一次。」他非常期待嶄新的劇本再次出現。