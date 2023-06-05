志明牛肉麵老闆現身！認「監視器有死角」 暫停營業明開記者會
北投一家知名牛肉麵店「志明牛肉拉麵」日前被外送員拍到，員工擦拭檯面之後，竟然把抹布水往煮麵的鍋子裡擰，並且繼續烹煮食材，一開始店家老闆表示「那是準備要換水！」指控外送員抹黑，沒想到案情大翻轉，外送員公開完整片段，讓真相水落石出。對此，該家牛肉麵店老闆也出面表示「明天將會召開記者會向外界說明原委」，今天先暫停營業一天。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧本次事件，日前有外送員在臉書社團「爆怨公社」上傳短影片，表示自己到北投一家麵店取餐時，無意間錄製到店員往煮麵台「擠入抹布水」的畫面，讓外送員作嘔揚言拒吃，結果貼文還引出老闆回應，指控外送員抹黑，強調「當時麵杓已經疊起來，代表準備換水，畫面中店員是在做換水前最後的清潔收尾動作，接著就換水了，不可能用那桶煮麵水煮給客人吃，不怕人家來查，同時也將保留法律追訴權」。
沒想到被外送員反擊「抹黑？你要我把後續用同一鍋水煮麵燙小菜的影片一次全部呈現？歡迎店家拿出監視器畫面跟我對質！」直接公開12分鐘密錄器的影片，讓大批民眾相當驚訝，用抹布水繼續煮麵、烹飪食材的影片直接被踢爆，而店家的google評價也被出征，甚至被改名為「志明牛肉抹布水拉麵店」。
根據《三立新聞網》報導，志明牛肉麵店老闆出面回應表示「將水擰進鍋的是20多歲的工讀生，但當下詢問對方時，他說沒有這件事，老闆也納悶為何工讀生與外送員說法不同，強調沒有要甩鍋，如果是店家做錯，該道歉就會道歉，頂多店不要開了」。
老闆也說「我們沒有要踢皮球，或者把責任推給工讀生，後續也有調閱監視器畫面，但因監視器主要是照收銀機的方向，煮麵區算是死角，沒有拍得很清楚，我坦然面對，如果是我的錯，我該道歉就會道歉，頂多我石牌店就收起來」表示今天暫停營業一天，明天（6）日將會召開記者會說清楚、講明白。據了解，該家分店其實才剛開沒幾個月，沒想到就遇到食安問題，負面聲量擋不住，在網路上被狂噴。