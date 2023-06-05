居住正義將實現？《平均地權條例》不溯既往驗收 這月房市真爆量
被稱為「史上最重打炒房」措施的《平均地權條例》子法修正案，將在7月1日上路，先前民團、立委擔心「不溯既往」是幫投機客開後門逃亡。事實上，政府喊出修法後，全台房屋買賣移轉棟數開始逐季走跌，今年第一季較去年同期少了2萬485棟，不過單看月交易量，但卻在今年3月逆勢爆增至2萬7243棟，創下睽違8個月的單月新高，只是4月又驟減，市場交易不明朗。
記者徐銘穗/綜合報導
大家房屋企畫研究室總監郎美囡表示，《平均地權條例》子法宛如房市緊箍咒，掐住投資資金流向，搭配升息及不動產選擇性信用管制，房市交易驟減，今年首季買賣移轉棟數被打回原形，如今政策定案，自用買方成市場主力，不動產市場持續上演買賣拉鋸戰，雙方試探底線，每月交易高低起伏，預期待總統大選後應能塵埃落定。
政府大絕招，房市三變化
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，今年1月底《平均地權條例》修正案三讀通過後，卻拋出「不溯及既往」的震撼彈，預售屋賣方即刻收手，房價盤整程度有限，不過《平均地權條例》修正案上路仍會產生三大影響。
首先，是預售市場將以自用客戶為主結構，可預期在現今經濟狀況下，將出現蓋不出來的落跑建商，消費者要自求多福。
其次，不動產戰線更長，戰場更大。法規限制投資複雜度將大幅增加，受衝擊最大的高價住宅，在私法人不能持有後，將得搭配更多的財務規劃，這也促使資金轉往非主流產品，並可能衍生出新的規避方式造成意料之外的亂象。
其三，利差還是多數資金轉進者的想望，低價與利多兼具的區域，當資金潮水湧現，恐依舊是投機份子的心頭好。
私法人採許可制，法拍市場有出路
郎美囡分析，新法規定私法人買受住宅改採許可制，預期法人購置不動產轉向商用，並大幅減低豪宅交易量，然而內政部表示私法人參與法拍，可保全債權人債權並穩定不動產金融市場，故納入免經許可範圍，此舉添增私法人進入法拍市場的可能性。