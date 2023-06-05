搭捷運手扶梯「側邊進隊伍算插隊」？兩派乘客吵翻　關鍵問題曝光

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話題曝光後，一派乘客覺得不算插隊，並提出觀點「原來這樣算插隊嗎？我有時候也會這樣，別人要進來我也會讓他們進來」、「我覺得就像高速公路交流道匯車，有點雙線匯入的概念」、「多個出口匯流至同一入口，沒有誰該優先誰，不互相禮讓的話，有時候手扶梯正旁邊車門下車的人也很無奈」、「個人覺得不算插隊，我也會從中間進，如果有人從側邊要進來，也會讓他們進來」。
但也有一些人堅持認為「從側邊就是插隊，我從來不插隊，也從來不給人家插隊 」、「之前第一次去台北我也這樣覺得，我也是從最後面排隊，結果隊伍越來越長，很多人都從側面走進去」、「很多人都這樣做不代表是對的，確實是插隊」。
最後也有人指出關鍵問題，「要是手扶梯能站左邊，這個問題應該可以解決」、「如果左邊能更有效利用，就不會有全部擠在右側等的問題了」、「宣導左右都可站立很多年了，然後趕時間的走樓梯，但以前靠右站的觀念民眾已經根深蒂固，所以在壓力下大家還是被制約靠右站」。
針對電扶梯的站位問題，台北捷運公司早已取消「右側站立，左側通行」的標語，近年更不斷宣導「緊握扶手，站穩踏階」，電扶梯兩側均能站立，呼籲民眾發揮捷運禮讓文化、互相尊重。