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搭捷運手扶梯「側邊進隊伍算插隊」？兩派乘客吵翻　關鍵問題曝光

▲台北捷運站在上下班的尖峰時段，總會有大量人潮匯集在手扶梯前方。（圖／臉書社團《爆怨2公社》）
▲台北捷運站在上下班的尖峰時段，總會有大量人潮匯集在手扶梯前方。（圖／臉書社團《爆怨2公社》）

記者潘毅/綜合報導

台北捷運站在上下班的尖峰時段，總會有大量人潮匯集在手扶梯前方。就有女乘客提出心中疑惑，認為「側邊進隊伍算插隊」，話題開啟後，引發兩派乘客爭論不休，最終更有人點出關鍵問題：「開放就解決了。」

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一位女網友在論壇《Dcard》上發文提到，在捷運到到站後，大量乘客下車，此時手扶梯前都會大排長龍，「這時候我都會走到隊伍最末端等待，但很常看到有些人，會從靠近手扶梯的側邊等待空隙進入，有時甚至還形成第二道隊伍，但這樣的行為不算插隊嗎？」

話題曝光後，一派乘客覺得不算插隊，並提出觀點「原來這樣算插隊嗎？我有時候也會這樣，別人要進來我也會讓他們進來」、「我覺得就像高速公路交流道匯車，有點雙線匯入的概念」、「多個出口匯流至同一入口，沒有誰該優先誰，不互相禮讓的話，有時候手扶梯正旁邊車門下車的人也很無奈」、「個人覺得不算插隊，我也會從中間進，如果有人從側邊要進來，也會讓他們進來」。

但也有一些人堅持認為「從側邊就是插隊，我從來不插隊，也從來不給人家插隊 」、「之前第一次去台北我也這樣覺得，我也是從最後面排隊，結果隊伍越來越長，很多人都從側面走進去」、「很多人都這樣做不代表是對的，確實是插隊」。

▲許多人在搭手扶梯時，都會不自覺靠右站，讓趕時間的人能快速通過。（圖／NOWnews資料照片）
▲許多人在搭手扶梯時，都會不自覺靠右站，但北捷早已宣導電扶梯兩側均能站立。（圖／NOWnews資料照片）
最後也有人指出關鍵問題，「要是手扶梯能站左邊，這個問題應該可以解決」、「如果左邊能更有效利用，就不會有全部擠在右側等的問題了」、「宣導左右都可站立很多年了，然後趕時間的走樓梯，但以前靠右站的觀念民眾已經根深蒂固，所以在壓力下大家還是被制約靠右站」。

針對電扶梯的站位問題，台北捷運公司早已取消「右側站立，左側通行」的標語，近年更不斷宣導「緊握扶手，站穩踏階」，電扶梯兩側均能站立，呼籲民眾發揮捷運禮讓文化、互相尊重。

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