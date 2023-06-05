沙灘撿到謎樣「螺旋鑽頭」 看似玻璃卻很軟Q！裡面有東西在扭動
大自然真是無奇不有！美國加州一名愛好海洋的正妹日前在沙灘上，撿到一個比手掌略小一點的深棕色謎樣「螺旋鑽頭」，看起來材質像玻璃，摸起來卻是軟軟的，邊緣還卻可以用手指輕輕撥動，十分軟Q，原來這是一種鯊魚的卵鞘，裡面的鯊魚胚胎還在扭動中。
記者徐銘穗/綜合報導
拾獲「鯊魚蛋」的Rebecca日前將影片上傳至IG，1周已吸引61.4萬人次按讚觀看，她說這是佛氏虎鯊的卵鞘，鯊魚剛生下來的卵鞘質地比較柔軟，隨著時間過去會慢慢變硬。她把卵鞘拿到陽光下照射，可依稀見到裡面正在活動的胚胎。
Rebecca說，通常鯊魚媽媽會把卵鞘產在石頭縫中讓它卡在那兒，但這個卵鞘卻沒被固定住，被沖到沙灘上。最後她幫忙把這個卵鞘放回潮池、嵌在石頭縫中，希望這個小傢伙能順利長大。
網友們對這顆獨特的鯊魚卵議論紛紛，有人說「你讓我猜1000次，我也猜不到那是鯊魚蛋」、「太特別了，還看得到裡面的寶寶」、「我有一個大膽的想法」、「黑色可樂果」、「這形狀…母鯊生的時候不會痛痛嗎？」、「第一次知道鯊魚也有卵生的」。
事實上，鯊魚雖然是魚類，但都為體內受精，繁殖的方式也包含了卵生、胎生，以及卵胎生三種。屏東國立海洋生物博物館曾介紹，卵生鯊魚，生出來的鯊魚蛋稱作「卵鞘」，小鯊魚會以卵鞘內的卵黃囊做為養份成長，卵生鯊魚有佛氏虎鯊、斑紋異齒鮫、貓鯊等，不同種的卵鞘都不一樣，有的像錢包，有的呈現螺旋狀。
母鯊產的卵數並不多，在卵鞘周邊的附著絲，則可以將它固定在珊瑚礁、石縫或海底植物等地方，避免隨波逐流，達到較高的存活率。