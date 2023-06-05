志明牛肉麵老闆道歉了！承認「抹布水煮麵」 即日起暫時歇業
北投一家知名牛肉麵店「志明牛肉拉麵」日前被外送員拍到，員工擦拭檯面之後，竟然把抹布水往煮麵的鍋子裡擰，並且繼續烹煮食材，一開始店家老闆表示「那是準備要換水！」指控外送員抹黑，沒想到案情大翻轉，外送員公開完整片段，讓真相水落石出。對此，該家牛肉麵店老闆經過調查後，發布聲明坦承「督導不周」，並宣布即日起店家暫停營業，也會配合衛生局稽查。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧本次事件，日前有外送員在臉書社團「爆怨公社」上傳短影片，表示自己到北投一家麵店取餐時，無意間錄製到店員往煮麵台「擠入抹布水」的畫面，讓外送員作嘔揚言拒吃，結果貼文還引出老闆回應，指控外送員抹黑，強調「當時麵杓已經疊起來，代表準備換水，畫面中店員是在做換水前最後的清潔收尾動作，接著就換水了，不可能用那桶煮麵水煮給客人吃，不怕人家來查，同時也將保留法律追訴權」。
沒想到被外送員反擊「抹黑？你要我把後續用同一鍋水煮麵燙小菜的影片一次全部呈現？歡迎店家拿出監視器畫面跟我對質！」直接公開12分鐘密錄器的影片，讓大批民眾相當驚訝，用抹布水繼續煮麵、烹飪食材的影片直接被踢爆，而店家的google評價也被出征，甚至被改名為「志明牛肉抹布水拉麵店」。
對此，志明牛肉麵店老闆下午發出最新聲明「大家好，我是志明牛肉麵的負責人，首先，我要針對近日網友及媒體所報導的『抹布水擰進煮麵鍋』事件，造成社會上的紛擾，在此表達最深的歉意，經調查，該行為是員工個人疏失，本人督導不周，在第一時間未能釐清真相，身為負責人，我會坦然面對、絕不推託，再次向社會大眾致歉」。
「即日起石牌分店將暫時歇業，未來我們會加強內部員工教育訓練，待完成訓練後，石牌店再擇期重新營業，我們也會主動聯繫衛生局進行稽查；志明牛肉麵在台北市經營30逾年，口碑皆獲好評，過去多年也從未發生任何食安等相關問題，未來會將加強內部控管與訓練重拾大家的信心，謝謝大家。」