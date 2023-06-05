台灣第1家好市多要搬家？「附設加油站」：比現在大2倍　新址曝光

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根據最新都審資料顯示，高雄好過日認為，A區的大型廠商就是美商好市多，同時也會附設加油站，「規劃興建地上4層賣場，樓高18.5公尺，基地面積約1萬坪」，面積將比現在的高雄好市多大了近2倍。
不過，好市多賣場附近每逢假日必有「塞車」問題。高雄好過日指出，本案因80期重劃區輕軌有優先權，認為尖峰時進出動線可能回堵，加上設計有加油站，目前設計會有加油與購物動線交織，呼籲進行都市計畫審議時應從嚴把關。
至於目前好市多高雄店現況，高雄好過日說，該處的地主為南山人壽，由於基地北側已興建不少豪宅，加上緊鄰公園、學校，猜測高雄店租約到期後，地主會收回開發，好市多難免有找地的壓力。截稿前未能取得好市多對高雄店是否搬家的回應。
對此，住商不動產亞洲新灣區加盟店店長江炳賞告訴《NOWnews今日新聞》表示 ，的確聽到好市多高雄店可能會搬到80期重劃區的消息，認為好市多的進駐，對80期重劃區整體的商業效應，將是大大加分。
江炳賞也指出，畢竟高雄市國際港灣城市，依計畫好市多將是「海港第一排」，若好市多將其有如巨型貨櫃的獨特造型複製過去，在美觀上可能不太理想。除了景觀與設計上要留意外，江炳賞還點出，因80期重劃區緊鄰軟體園區，在交通上也要好好規劃。
至於好市多搬走後，是否會對舊址附近房價帶來負影響？江炳賞笑說「不會」，因為兩處只相隔不到1公里，「就像搬到下一個路口一樣」，認為搬遷後好市多的房市效應反能擴散得更大。