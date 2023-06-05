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台灣第1家好市多要搬家？「附設加油站」：比現在大2倍　新址曝光

▲高雄好過日指出，根據新曝光的80期重劃區開發申請，顯示該處申請興建好市多，認為南高雄的好市多有可能會搬過去。（圖／高雄好過日授權）
▲高雄好過日指出，根據新曝光的80期重劃區開發申請，顯示該處申請興建好市多，認為南高雄的好市多有可能會搬過去。（圖／高雄好過日授權）

記者徐銘穗/綜合報導

開了26年的好市多（Costco）高雄店是台灣第一家好市多，臉書粉專「高雄好過日」3日指出，隨著80期重劃區開發申請興建好市多，顯示南高雄的好市多有可能會搬遷，「新好市多面積將超出目前高雄店的9598坪甚多，可能會接近2倍大」，而且還附設加油站

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高雄好過日」指出，位於高軟南側的80期重劃區，將分為A、B兩區開發，「A區將由一大型廠商進駐，B區規劃8到12間路面店與立體停車場，預計將招商國內外一線知名連鎖品牌入駐，營運以從事商業空間開發為主，未來展店模式上將朝向以獨立個體的店舖之開發。」

▲高雄好市多前鎮店近期周邊房價漲了近2成。（圖／翻攝自自Google Map）
▲開了26年的好市多高雄店是台灣第一家好市多。（圖／翻攝自Google Map）
根據最新都審資料顯示，高雄好過日認為，A區的大型廠商就是美商好市多，同時也會附設加油站，「規劃興建地上4層賣場，樓高18.5公尺，基地面積約1萬坪」，面積將比現在的高雄好市多大了近2倍。

不過，好市多賣場附近每逢假日必有「塞車」問題。高雄好過日指出，本案因80期重劃區輕軌有優先權，認為尖峰時進出動線可能回堵，加上設計有加油站，目前設計會有加油與購物動線交織，呼籲進行都市計畫審議時應從嚴把關。

至於目前好市多高雄店現況，高雄好過日說，該處的地主為南山人壽，由於基地北側已興建不少豪宅，加上緊鄰公園、學校，猜測高雄店租約到期後，地主會收回開發，好市多難免有找地的壓力。截稿前未能取得好市多對高雄店是否搬家的回應。

對此，住商不動產亞洲新灣區加盟店店長江炳賞告訴《NOWnews今日新聞》表示  ，的確聽到好市多高雄店可能會搬到80期重劃區的消息，認為好市多的進駐，對80期重劃區整體的商業效應，將是大大加分。

江炳賞也指出，畢竟高雄市國際港灣城市，依計畫好市多將是「海港第一排」，若好市多將其有如巨型貨櫃的獨特造型複製過去，在美觀上可能不太理想。除了景觀與設計上要留意外，江炳賞還點出，因80期重劃區緊鄰軟體園區，在交通上也要好好規劃。

至於好市多搬走後，是否會對舊址附近房價帶來負影響？江炳賞笑說「不會」，因為兩處只相隔不到1公里，「就像搬到下一個路口一樣」，認為搬遷後好市多的房市效應反能擴散得更大。

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