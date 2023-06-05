《蜘蛛人：穿越新宇宙》全球狂賣61億 首波影評：看到嘴合不起來
《蜘蛛人：穿越新宇宙》6月2日在北美上映，Indiewire影評直誇：「這部讓人嘴巴合不起來的傑作！」極高的評價也反映在首週末的票房數字，首日以5185萬美金（約台幣16億元）創下今年所有電影票房最高紀錄，更是首集的4倍以上；首週末以1.2億美金（約台幣36.98億元）登上冠軍，成為蜘蛛人系列中票房第三高的電影，全球首週票房更突破2億美金（約台幣61.63億元）。
記者黃雅琪/綜合報導
觀賞過電影的影評與觀眾無不盛讚，《蜘蛛人：穿越新宇宙》完全沒有辜負大家對奧斯卡金獎動畫續集的巨大期待，視覺風格更加絕美之外，劇情與角色的發展更是充滿爆點與感人橋段。在電影權威網站IMDb上，《蜘蛛人：穿越新宇宙》以9.1分成為評價最高的超級英雄電影，在爛番茄評價網上也獲得影評95％新鮮度、觀眾96％好評。
《蜘蛛人：穿越新宇宙》好評連發，國際銀幕雜誌的評論談到：「這部聰明、扣人心弦、且令人興奮的續集電影，完全超越看似無敵的前作了。」英國獨立報則提到：「看完《蜘蛛人：穿越新宇宙》就像上了一堂你人生中最酷的老師所教的課，這部革命性的系列電影，不只創造了全新的外貌，更勇敢挑戰不可能的極限。」Indiewire影評盛讚：「這部讓人嘴巴合不起來的傑作，從開始到結束就像一場視覺的饗宴，它耀眼的表現提醒我們超級英雄電影所能達到的高度！」
《蜘蛛人：穿越新宇宙》7日將在全台各大影城開賣預售票，購票觀眾即可獲得極「限量蜘蛛人角色收藏卡牌」，購買4張預售票更可完整獲得「6款全角色卡牌」。除此之外，威秀影城「搶先特別場」也即將於本週末登場，參加特別場的觀眾還有機會抽中「星宇航空免費機票」。以上購票的全部民眾更可以免費參加，6月10日於美堤河濱公園舉辦的「2023蜘蛛人聯盟路跑」，完賽者可贏得「獨家蜘蛛人獎牌」。《蜘蛛人：穿越新宇宙》6月21日在台上映。