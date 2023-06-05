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蘋果WWDC23傳推頭戴裝置　快速溫習AR、VR、MR是什麼？

▲外界盛傳蘋果WWDC23將發表首款頭戴裝置，炒熱AR、VR、MR議題。（圖／翻攝9to5mac）
▲外界盛傳蘋果WWDC23將發表首款頭戴裝置，炒熱AR、VR、MR議題。（圖／翻攝9to5mac）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果WWDC23開發者大會台灣時間6月6日凌晨1點登場，萬眾矚目的蘋果首款頭戴裝置Reality Pro傳聞會如期亮相，就連有蘋果最強分析師的天風國際證券分析師郭明錤，都認為蘋果已經做好了充足準備。發表會前《NOWnews今日新聞》先來幫大家溫習一下「頭戴裝置」，主要分成VR虛擬實境、AR擴增實境以及MR混合實境，用在哪些地方？差別在哪裡？先來快速複習。

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📍AR擴增實境

AR（Augmented Reality）擴增實境，是在現實空間中加入虛擬元素像是虛擬的圖像、音效、影像等素材，透過電腦或手機等裝置呈現在現實世界中，使用者可以同時看到現實的畫面和虛擬出來的內容，另可運用手勢操作。不一定需要頭戴式裝置，手機、平板也都能運用AR進行虛實整合。
AR運用：熱門的抓寶遊戲《Pokemon Go》、《Angry Birds AR: Isle Of Pigs》

▲兩名50幾歲的大叔因為玩《Pokémon GO》相識多年，但因為兩人所屬陣營不同，其中一名大叔不滿對方，將自己辛苦打下的道館佔領 。（圖／翻攝自NOWnews資料庫 ）
▲《Pokémon GO》為非常知名的AR技術運用的遊戲。（圖／翻攝自NOWnews資料庫 ）
📍VR虛擬實境

VR（Virtual Reality）虛擬實境，是完全虛擬的 3D 環境，使用者一定要戴上VR頭戴裝置，才能進入虛擬世界，不會看到現實世界，會沈浸在虛擬世界，使用者可以與虛擬物體進行互動，例如在虛擬遊戲中操控角色進行冒險，或者在虛擬環境中學習新技能等。除了遊戲之外，包含設計、娛樂、教育、醫療等領域都有相關運用。

VR運用：Sony PlayStation VR2
 

▲台灣大哥大將於2/22起全台電信獨賣次世代虛擬實境頭戴裝置SONY PS VR2，為玩家帶來超沉浸遊戲體驗。(圖／台灣大提供)
▲SONY PS VR2替玩家帶來超沉浸遊戲體驗。(圖／台灣大提供)
📍MR混合實境

MR (Mixed Reality)，指的是結合虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）的技術，將虛擬元素融入到現實世界中，讓使用者可以在真實世界中看到虛擬物體的效果，並且進行互動，通常需要穿戴相關的頭戴裝置。

MR運用：微軟HoloLens、Meta Quest 3 

▲Meta Quest 3 使用MR技術，可以同時與虛擬內容及現實世界互動。（圖／官方提供）
▲Meta Quest 3 使用MR技術，可以同時與虛擬內容及現實世界互動。（圖／官方提供）

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