蘋果WWDC23傳推頭戴裝置　快速溫習AR、VR、MR是什麼？

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AR（Augmented Reality）擴增實境，是在現實空間中加入虛擬元素像是虛擬的圖像、音效、影像等素材，透過電腦或手機等裝置呈現在現實世界中，使用者可以同時看到現實的畫面和虛擬出來的內容，另可運用手勢操作。不一定需要頭戴式裝置，手機、平板也都能運用AR進行虛實整合。
AR運用：熱門的抓寶遊戲《Pokemon Go》、《Angry Birds AR: Isle Of Pigs》
📍VR虛擬實境
VR（Virtual Reality）虛擬實境，是完全虛擬的 3D 環境，使用者一定要戴上VR頭戴裝置，才能進入虛擬世界，不會看到現實世界，會沈浸在虛擬世界，使用者可以與虛擬物體進行互動，例如在虛擬遊戲中操控角色進行冒險，或者在虛擬環境中學習新技能等。除了遊戲之外，包含設計、娛樂、教育、醫療等領域都有相關運用。
VR運用：Sony PlayStation VR2
📍MR混合實境
MR (Mixed Reality)，指的是結合虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）的技術，將虛擬元素融入到現實世界中，讓使用者可以在真實世界中看到虛擬物體的效果，並且進行互動，通常需要穿戴相關的頭戴裝置。
MR運用：微軟HoloLens、Meta Quest 3